Roberto Peñaloza: “Fue difícil con el planteamiento del rival, pero Junior insistió y al final le salió”

El asistente técnico del cuadro barranquillero dijo este sábado en la rueda de prensa posterior al triunfo 1-0 sobre Unión Magdalena que se va contento con la actitud y la entrega de los jugadores.

Junior derrotó 1-0 este sábado a Unión Magdalena, en el estadio Metropolitano, por la fecha 10 de la Liga Águila-II 2019.

El cuadro ‘tiburón’ pasó trabajos para vencer a su clásico rival, pero en la última jugada lo consiguió gracias al tanto de cabeza del defensor Germán Mera.

Roberto Peñaloza, asistente técnico del equipo barranquillero, habló en la rueda de prensa posterior al triunfo y destacó la labor de sus jugadores para no bajar los brazos e ir por el resultado.

“Fue difícil encontrar profundidad con un planteamiento como el del rival. Buscamos juegos por las bandas, insistimos y al final salió”, aseguró Peñaloza.

Vea acá: Germán Mera rompió el cerrojo del Unión Magdalena y le dio el triunfo 1-0 a Junior, en el clásico

“Creo que hicimos un buen partido. Buscamos y generamos. Estamos en una etapa donde todos quieren arañar, pero estamos convencidos que este es el camino. Este triunfo nos motivará para encontrar el buen fútbol”, agregó.

Por último, el exfutbolista señaló que se reunió en la mañana de este sábado con Julio Comesaña, para hablar sobre este compromiso.

“El profesor es muy detallista. Hoy en la mañana tuvimos una reunión y planteamos todas las situaciones. No es fácil porque a veces no te escuchan, pedíamos no perder el rumbo. Nos vamos contentos con el esfuerzo”, finalizó.

Junior, con 14 puntos y parcialmente en el grupo de los ocho, jugará la próxima fecha en condición de visitante frente al Atlético Huila.