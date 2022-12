Roberto Peñaloza: “No nos sentimos clasificados, faltan partidos y buscamos estar en la parte alta”

El equipo ‘tiburón’ llegó a 31 puntos tras vencer 1-0 este sábado a Millonarios, en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Su próximo rival será Alianza Petrolera.

Roberto Peñaloza, asistente técnico del Junior, dijo este sábado tras el triunfo 1-0 sobre Millonarios que no se sienten clasificados y buscaran terminar en la parte alta de la tabla.

“Estamos cerca, faltan partidos y buscamos estar en la parte alta de la tabla, que es donde estamos acostumbrados”, aseguró Peñaloza.

“Fue un partido de paciencia no de agresividad. Había que buscarlo por las bandas, fuimos inteligentes y presionamos de buena manera”, agregó.

Junior venció 1-0 a Millonarios, en un juego candente y con polémico arbitraje de Wilmar Roldán

De otra parte, afirmó que sus jugadores “están acostumbrados a estos partidos, tienen la huella táctica para sobreponerse. Estamos muy felices por (Daniel) Moreno, ha superado el entorno”

Por último, el exdefensor se refirió a la ausencia del entrenador Julio Comesaña, quien ya pagó su sanción y podía atender la conferencia de prensa.

“Comesaña me dijo que viniera yo. No sé por qué el profesor no habló”, finalizó.

En la próxima jornada, Junior será visitante de Alianza Petrolera, en el estadio Daniel Villa Zapata, por la fecha 19 de la Liga Águila II 2019.