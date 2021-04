Róbinson Zapata: “Estoy contento y agradecido con Santa Fe, se da en un momento adecuado”

Róbinson Zapata comienza un nuevo reto en su vida, luego de dejar el fútbol profesional y con el objetivo puesto en ayudar a los más jóvenes, tras ser nombrado como preparador de arqueros de las divisiones menores de Independiente Santa Fe.

“Hoy me enteré que esta posibilidad se venía manejando un tiempo atrás, ellos me manifestaron cuando terminé contrato con Jaguares, pero ellos respetaron el espacio porque no sabían si iba a seguir jugando, ya anuncié y viene esta invitación, aprovecho por la oportunidad al presidente Méndez, estoy contento, se dio en un momento adecuado”, contó de entrada el vallecaucano en charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’.

Además, Zapata mencionó que “mañana ya me pongo a disposición de los profes en Santa Fe, nosotros tenemos un conducto regular, un modelo de trabajo con Juan Carlos Quintero, preparador de arqueros del plantel profesional, tomo un poco de todos los que tuve, Portela, Eduardo Niño, Hernán Torres, muchas metodologías que puedo aplicar para sacar lo mejor de nuestros arqueros”.

Vea acá más declaraciones de ‘Rufay’ Zapata:

*El tiempo que llevaba pensando en retirarse

“Venía haciendo una transición, de todo, tiempo, mental, emocional, y físico, a pesar que estoy bien, pero ya con el deseo de transmitir todo lo que se transmitió en este tiempo y llegó el momento”.

*Asimilar que ya no es un futbolista profesional

“Soy una persona que lee mucho y dentro de los estudios que he podido tener, dentro del curso de entrenador estaba el día después, que es lo que mas cuesta, el decir adiós al fútbol, que no es fácil de asimilar, basado en eso en experiencias y charlas con exjugadores pude ir recopilando cosas para darme tranquilidad de tomar la decisión, además de lo familiar”.

*Los días después de dejar el fútbol

“El común denominador con charlas con excompañeros es que por un tiempo no te gusta salir, hay desazón, en mi caso no ha sido así, aunque lo de la pandemia sirvió mucho, hubo un tiempo en familia, de estar juntos, de cocinar con mi esposa, hacer cosas con más tiempo e hizo que llevara a cuestionarme de que ya era el momento y miré un poco atrás, fueron buenos 22 años de carrera”.

*La atajada más importante de toda su carrera

“La atajada de mi vida la de la Sudamericana, la del penalti representa mucho, se que muchos se identifican con mucho”.