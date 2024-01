Rodrigo Holgado, listo para hacer goles en América, que "fue para lo que me trajeron"

Rodrigo Holgado está listo y preparado para su reto profesional con el América de Cali. El delantero argentino fue anunciado el miércoles como nuevo integrante del elenco del rojo vallecaucano y ahora su intención es mostrar su poderío goleador con el equipo que dirige Lucas González.

Este jueves, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', dialogaron con el futbolista argentino, y contó algunos detalles de cómo sus cualidades dentro del campo.

"Siempre de centrodelantero, pero me tiraban un poco más atrás el técnico, me soltaba un poco, de esa forma de jugar. La verdad es que tuve un buen año y pude venir al América", dijo Rodrigo Holgado, quien arribó a la 'mechita' del Coquimbo de su país.

El futbolista, de 28 años, espera adaptarse lo más pronto posible a la disciplina 'escarlata', que a su vez reconoció que tiene grandes jugadores en la zona ofensiva.

Publicidad

"Todavía no sé mucho, la verdad es que llegué ayer (miércoles) y todavía no entrené con el equipo, pero sé que tiene jugadores muy desequilibrantes arriba, muy rápidos y que ataca mucho, y para mí es bueno, para un delantero que le lleguen pelotas es lo mejor, así que aprovechar eso", sostuvo.

En medio de la charla, a Rodrigo Holgado le consultaron por Arturo Vidal, quien ha sonado fuertemente para integrar al América de Cali.

"Sí, Vidal allá en Chile es el más grande, así que sería importante también para nosotros tener un jugador de la calidad de él y de la experiencia que tiene Arturo", dijo.

Publicidad

Otras declaraciones de Rodrigo Holgado:

Cuándo entrena con el club

"Hoy (jueves) ya empecé a entrenar un poco diferenciado, pero ya mañana (viernes) me dijo el 'profe' (Lucas González) que me meto normal y esperando para mañana sumar minutos con mis compañeros".

Si ha hablado con Lucas González, DT del América

Publicidad

"No sólo tuvimos una charla, me pregunto cómo me sentía, tuve muchas horas de viaje para llegar, ya que antes tuve que pasar por Chile a solucionar unos temas. Hoy me sentí bien y esperamos mañana sentirnos mejor para ver si podemos empezar a sumar minutos".

Conocía a América...

"La verdad es que cuando me dijeron América empecé a investigar y vi que tiene una hinchada impresionada y que tiene mucha gente, un equipo muy grande acá. Cuando me llegó la opción de América, ya tenía otras chances del fútbol chileno, pero en el club se preocuparon mucho por mí y me hicieron sentir importante y eso fue lo que llevó a venir acá".

Publicidad

América es un club que exige mucho...

"Es un equipo muy grande, estoy contento de estar acá y esperemos pronto ya meterme y hacer goles, que fue para lo que me trajeron".