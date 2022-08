Rodrigo Ureña le respondió a Tulio Gómez y desmintió sus deseos de volver al América de Cali

El pasado lunes, Tulio Gómez, máximo accionista de América de Cali , concedió una entrevista al periodista caleño Carlos Arango y en la conversación que sostuvieron, el dirigente de la 'mechita' aseguró que dos de sus exjugadores le habrían confesado sus deseos de volver al equipo.

"A Michael Rangel y a Rodrigo Ureña les gustaría regresar al América de Cali, ya me lo hicieron saber. Me los encontré en el Aeropuerto El Dorado y me lo manifestaron, queremos volver porque no es lo mismo jugar con dos mil o tres mil espectadores que con 30 mil o 40 mil almas", fueron las palabras de Tulio Gómez

Sin embargo, horas después, el mediocampista chileno Ureña desmintió estas afirmaciones por medio de sus redes sociales, donde mediante un extenso mensaje aclaró la situación y recalcó su compromiso con el Deportes Tolima, su actual club.

"Mi agradecimiento y cariño con América de Cali es de conocimiento público y siempre será así. Agradecido de todo lo que pude lograr con el equipos y de las oportunidades que me dieron y también a Don Tulio Gómez por confiar en mí", aseguró de entrada el 'austral', quien estuvo durante dos años con los 'escarlatas' con quienes actuó en 57 partidos.

"Sin embargo, sus últimas declaraciones fueron desafortunadas, ya que nunca hemos tenido ese tipo de conversaciones aún más cuando fue el club quien no tuvo ningún problema que me fuera, al no ser considerado en el proyecto deportivo institucional", agregó.

"Estoy agradecido con América de Cali, de su gente y todo lo que me entregaron y lo que pude entregar. Sin embargo, hoy mi presente es el equipo que represento, mi cabeza está puesta acá y mi compromiso es total con el Deportes Tolima y su cuerpo técnico, ya que fueron quienes confiaron en mí", culminó.

Ureña llegó al cuadro 'pijao' a inicios del 2022 en busca de nuevos aires, tras no ser considerado en América. Con los tolimenses ya ha disputado 27 encuentros y disputó la final del primer semestres, que terminaron perdiendo contra Atlético Nacional.