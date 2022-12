Rodrigo Ureña: “Lo más importante no es el dinero sino la salud de quienes me rodean”

El mediocampista chileno del América salió al cruce de las críticas por unas declaraciones que, según el, fueron malentendidas.

Rodrigo Ureña dijo este jueves que malinterpretaron las declaraciones que dio sobre la inactividad y la baja de los salarios de los jugadores por el coronavirus.

“La pregunta fue bastante ambigua y con una doble intención. Lo único que respondí es que yo con América tengo contrato vigente y que situaciones normales ese contrato debe ser respetado”, aseguró Ureña.

“Dejo en claro que la situación que estamos viviendo a nivel mundial es totalmente excepcional por lo tanto ningún equipo ni jugador está preparado para lo que estamos viviendo hoy en día”, agregó.

Por último, el chileno dijo que para él “lo más importante no es el dinero sino el bienestar y la salud de quienes me rodean, incluyendo el equipo en el que me encuentro”.

Esta reacción del jugador se dio después de unas declaraciones entregadas a 'Zona Libre de Humo', en la ciudad de Cali, y que aparecieron en las redes sociales.

