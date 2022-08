Rodrigo Ureña y Michael Rangel quieren volver a América para jugar "ante 40 mil almas"

En las últimas horas, Tulio Gómez, el dueño del América de Cali , concedió una extensa entrevista al periodista Carlos 'el Petiso' Arango y en la charla tocó varios temas relacionado con el tradicional club vallecaucano, que en la actualidad cuenta con la dirección técnica de Alexandre Guimaraes. Y el dirigente dejó algunas afirmaciones que causaron polémica.

Así las cosas, por ejemplo, comentó que "Ureña (Rodrigo) y Rangel (Michael) quieren volver al América de Cali, me los encontré en el Aeropuerto El Dorado y me lo manifestaron, queremos volver porque no es lo mismo jugar con 2 mil o 3 mil espectadores que con 30 mil o 40 mil almas", explicó el empresario con relación a los dos futbolistas que están en la actualidad en Deportes Tolima .

En la misma nota, Tulio Gómez también se refirió a uno de los referentes actuales del tradicional equipo vallecaucano. Así indicó que " Adrián Ramos ya se retira en el América, eso él lo hace porque ama al club, porque si fuera por plata estaría en el exterior. Adrián ama al América".

Mucho se ha hablado en los últimos días sobre la crisis financiera por la que pasa el Deportivo Cali e incluso la semana anterior el propio Gómez salió en las redes sociales a apoyar al cuadro 'azucarero' ante un pedido de pérdida del reconocimiento deportivo ante la Dimayor, hecho por la Acolfutpro. Y ahora se reafirmó en ese respaldo. Así dijo que "si yo le puedo ayudar al Cali o a cualquier empresa a que consiga un préstamo, con mucho gusto; pero yo no tengo plata para prestarle al Cali, tengo que pensar en América. Pero sí soy solidario".

Cabe recordar que América viene de obtener una relevante victoria 2-1 sobre Junior de Barranquilla , en la cancha del Pascual Guerrero y le dio así una gran alegría a los aficionados. Con dos partidos por jugar, los dirigidos por el profesor Alexandre Guimaraes, llegaron a 10 puntos y ahora ocupan la novena posición de la tabla de la Liga II 2022 del fútbol colombiano.