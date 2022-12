Roldán, Betancur y Gallo, los árbitros para los clásicos de Cali, Bogotá y Medellín

Los juegos Patriotas vs. Chicó y Rionegro vs. Envigado serán los compromisos que contarán con la ayuda de la tecnología para la séptima fecha, que comienza este viernes.

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol entregó las designaciones arbitrales para la jornada de clásicos del fútbol colombiano. Ninguno de los partidos de categoría triple ‘A’ contará con la asistencia del video-arbitraje.

Los juegos que contarán con la ayuda del VAR serán Patriotas vs. Chicó, en Tunja y Rionegro vs. Envigado, en Rionegro.

Para el clásico vallecaucano entre América y Deportivo Cali, el central será el antioqueño Wilmar Roldán; en el clásico capitalino de Millonarios vs. Santa Fe fue designado el risaraldense Carlos Betancour; mientras que el caldense Nicolás Gallo arbitrará el clásico paisa entre Nacional vs. Medellín.

Esta es la lista de árbitros para la fecha 7 de la Liga:

JUNIOR FC – JAGUARES FC

Central: Ferney Trujillo – Casanare

Asistente No. 1: Cristian De La Cruz – Nariño

Asistente No. 2: José D. Piedrahita – Antioquia

Emergente: Deickis Asprilla – Atlántico

PATRIOTAS BOYACÁ – BOYACÁ CHICÓ

Central: Andrés Rojas – Bogotá

Asistente No. 1: John A. León – Caldas

Asistente No. 2: Elkin Echavarría – Antioquia

Emergente: Fernando Acuña – Boyacá

VAR: John Perdomo – Huila

AVAR : Alexander Guzmán – Norte de Santander

Observador VAR: Abraham González – FCF

Quality Manager: Pedro Bello – FCF

ATLÉTICO NACIONAL VS INDEPENDIENTE MEDELLÍN

Central: Nicolás Gallo – Caldas

Asistente No. 1: Sebastián Vela – Bogotá

Asistente No. 2: Geovanny Padilla – Bogotá

Emergente: Diego Escalante – Antioquia

AMÉRICA DE CALI VS DEPORTIVO CALI

Central: Wilmar Roldán – Antioquia

Asistente No. 1: Diego Flechas – Boyacá

Asistente No. 2: John Reyes – Antioquia

Emergente: Luis Sánchez – Valle

ALIANZA PETROLERA VS DEPORTES TOLIMA

Central: Eder Vergara – Córdoba

Asistente No. 1: Ángel Caro – Bolívar

Asistente No. 2: John Zambrano – Nariño

Emergente: Jorge Duarte – Santander

DEPORTIVO PASTO VS LA EQUIDAD

Central: Edilson Ariza – Santander

Asistente No. 1: Dionisio Ruiz – Córdoba

Asistente No. 2: Fabian Orozco – Arauca

Emergente: Héctor Rivera – Nariño

RIONEGRO VS ENVIGADO FC

Central: Jonathan Ortiz – Nariño

Asistente No. 1: Herminzul Calderón – Asocafa

Asistente No. 2: David Fuentes – Cesar

Emergente: Óscar Gómez – Antioquia

VAR: Lisandro Castillo – Academia

AVAR: Ricardo García – Santander

Observador Var: Wilson Lamouroux – FCF

Quality Manager: Simón Ferro – FCF

CÚCUTA DEPORTIVO VS BUCARAMANGA

Central: Carlos Ortega – Bolívar

Asistente No. 1: Juan C. Vaca – Bogotá

Asistente No. 2: Mauricio Escobar – Risaralda

Emergente: Alexander Ortiz – Norte de Santander

DEPORTIVO PEREIRA VS ONCE CALDAS

Central: Keiner Jiménez – Cesar

Asistente No. 1: Javier Patiño – Meta

Asistente No. 2: Mario Tarache – Casanare

Emergente: Simón Ibarra – Risaralda

MILLONARIOS FC VS INDEPENDIENTE SANTA FE

Central: Carlos Betancur – Risaralda

Asistente No. 1: Miguel Roldán – Antioquia

Asistente No. 2: Luis G. Navarro – Valle

Emergente: Heider Castro – Bogotá

