Rubén Bustos: "América sabía que con Juan Carlos Osorio los procesos se iban a pagar caro"

América de Cali y Juan Carlos Osorio están atravesando un momento complicado en la Liga del fútbol colombiano. Pese a que los escarlatas vencieron a Tolima; aún tienen cuatro finales por afrontar.

La semana ha sido de reuniones entre directivos y cuerpo técnico y de mucho trabajo de parte de los jugadores. Como grande que es, el equipo vallecaucano genera atención y opiniones.

Así, en Gol Caracol hablamos con Rubén Darío Bustos, exjugador de América y de Selección Colombia, quien vivió las dos caras de la moneda con los 'diablos rojos', pasando de festejar campeonatos ligueros, a sufrir el doloroso descenso frente a Patriotas Boyacá en 2011.

"La actualidad de América no es muy buena y hay que entender dos cosas. Ellos siempre pelearán la cima del campeonato, pero también hay que recordar que vienen de dos títulos. Esto es un proceso, se sabía que con el profesor Osorio los procesos se iban a pagar caros", expresó el exjugador de 40 años.

Además de esto, recalcó lo que es el sentir de la afición americana. "Hay que tener paciencia y eso es algo que la hinchada no tiene, pero es por lo mismo, porque ellos sienten que se está violando la historia", agregó.

Bajo el mando de Juan Carlos Osorio, América ha perdido puntos importantes frente a rivales como Nacional y Medellín, añadiendo el título de la Superliga contra Santa Fe y la eliminación en Copa Colombia contra Cali. Respecto a este hecho, Bustos comentó lo siguiente.

"Eso es parte del proceso, América está acostumbrado a partidos grandes, pero hoy en día se está inyectando una filosofía que no estaba acostumbrada. América es un club que siempre ha sido pasional. Pero lo de hoy es un equipo totalmente diferente, por eso le cuesta ganarle a los grandes", comentó el nortesantandereano.

Además de esto, también agregó que los futbolistas del América "toman riesgos y mientras estén en un proceso va a ser algo normal, lo que no es normal es en las condiciones como se pierde".

Frente al estilo de juego que instala el entrenador Osorio; Bustos aseguró no estar de acuerdo con el hecho de sustituir a los jugadores cuando son amonestados.

"Son cosas que no comparto, hay amarillas que en ciertos sectores del campo uno las puede manejar, de pronto un volante de marca siendo Luis Paz hay un poco de riesgo, o en un central, estas son zonas de fricción en donde se necesita la pierna fuerte. Pero no es normal en el profe Osorio hacer esto", mencionó el exjugador colombiano.

Además agregó que en estos casos "es donde se demuestra la jerarquía de un jugador, cuando sabe que tiene una amarilla y deben saber manejarla".

Actualmente, gran parte de la afición de América de Cali está en contra del entrenador y su metodología de juego, algunos cuantos exigen su renuncia por los malos resultados obtenidos en la presente temporada. Respecto a este tema Bustos opinó lo siguiente.

"La afición no tiene paciencia para los procesos, están acostumbrados a estar entre los ocho. Pelear esos puestos incomodos no es bueno. Pesa más el pasado de Osorio con Atlético Nacional. Él es un profesional, pero esa parte no cae muy bien", aseguró.

Finalmente, Rubén Bustos habló sobre cómo ve el futuro del entrenador de Osorio al mando de América, entregando su opinión sobre si este debería continuar, o no.

"Desde lo futbolístico no nos asegura que va a ganar títulos, pero yo le creo a los procesos. Han sacado a muchos entrenadores por menos cosas y menos resultados. Es una decisión difícil que debe tomar con la junta directiva", finalizó.