Rubén Darío Hernández: "Va a ser un duelo parejo, los dos equipos tienen una gran lectura de juego"

Este miércoles será el primer 'round' entre Atlético Nacional y Millonarios en el estadio Atanasio Girardot y Rubén Darío Hernández sabe lo que significa jugar para ambos clubes. El exdelantero oriundo de Quindío tuvo dos periodos en el 'embajador' y también vistió la 'verdolaga', además si fuera poco con ambas escuadras quedó campeón de la Liga.

En ese orden de ideas, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', dialogaron con el popular 'Rubencho' Hernández sobre cómo percibe esta final entre dos equipos grandes del país y de entrada aseguró a la mesa de periodistas "que va a ser un partido muy parejo".

"Aclarar que no soy preparador físico llevo tres años en el Deportes Quindío, a función del fútbol, entrenador de arqueros. La veo como ciertos parámetros ofensivos porque siempre como delantero visualiza uno eso, pero me parece que Millonarios tiene mucho más en el ataque que vive 'Leo' Castro, Ruiz, en Uribe, y además, un banco importante en su base ofensiva, no como Nacional que tienen a Duque y Dorlan (Pabón). Va a ser muy parejo, porque los dos equipos tienen una gran lectura de juego y eso les permite manejar y desplegarse de una forma cuando tienen que hacerlo y la presión, lo ofensivo puede marcar la diferencia", afirmó Rubén Darío Hernández.

Fue campeón con los dos equipos tanto con Millonarios en 1987 y 1988 y con Atlético Nacional en 1991. Se refirió al tema de los cobradores de tiros libres que pueden manejar la diferencia, también habló de los futbolistas que en su época mandaban la parada en la pelota quieta.

Publicidad

"Después de que llegamos del Mundial de Francia llegamos a Nacional. Es verdad sobre todo porque hay una gran diferencia en Dorlan (Pabón), tiene media distancia efectiva, esa sería la diferencia de tiro libre, antes habían unos cobradores extraordinarios si los partidos estaban cerrados, eso era un plus definitivo", sostuvo.

"Yo tuve a Carlitos Rendón y tuve un cobrador extraordinario como era Bernardo Redín, le pegaba impresionante, era espectacular, y René también también de tiro libre era muy eficaz", agregó.

Y por último le consultaron sobre a qué equipo le va a hacer fuerza entre Millonarios o Nacional.

Publicidad

"Le voy a responder como político, yo tengo en mi Millonarios a mi hermano Arnoldo (Iguarán), a mi gran amigo Alberto Gamero; Millonarios hace parte de mi corazón", concluyó.