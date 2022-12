“Russo es un técnico de grandes desafíos”: Juan José Buscalia, periodista argentino

El presentador de Fox Sports Argentina y comentarista de Blu Radio habló con GolCaracol.com de las cualidades del nuevo técnico de Millonarios.

Una buena sensación en el ambiente del fútbol colombiano generó la contratación de Russo como sucesor de Diego Cocca en el banquillo de Millonarios.

Y es que Russo tiene una amplia y rica hoja de vida como entrenador en su país. Sin embargo, para conocer más a fondo al nuevo timonel de los ‘embajadores’, GolCaracol.com consultó el concepto del periodista argentino Juan José Buscalia, de ‘Fox Sports’ y ‘Blu Radio’.

Acá los apartes más significativos de la semblanza hecha por Buscalia del profesor Russo:

“A Miguel Ángel Russo, yo lo defino eminentemente como un técnico de grandes desafíos. Le tocó ascender a Lanús cuando estaba en la segunda categoría, le tocó el desafío de ascender a Estudiantes, el club con el cual él se encuentra identificado. Y le pasó lo mismo con Rosario Central. Por eso digo que asume desafíos importantes y sabe cómo sacarlos adelante.

“Se ha valido siempre de muy buenos planteles, como los que tuvo en Rosario Central, en Estudiantes y así le ha ido bien. Ahora, al ser surgido y estar identificado con Estudiantes de La Plata mucha gente lo acerca a un estilo más defensivo, más ‘bilardista’, más de la escuela de Zubeldía”.

“Yo digo que Russo se adapta muy bien a los planteles que tiene y les saca el máximo provecho, y eso yo lo tomo como un mérito enorme. Sin embargo, no siempre sus experiencias terminaron con éxitos o con logros deportivos. Si bien fue campeón con Vélez en Argentina, en otras ocasiones hizo un muy buen San Lorenzo en el 2008 y no logró salir campeón. Lo mismo le ocurrió con Racing, en donde no logró coronar con la vuelta olímpica”.

“En cuanto al estilo de juego, los de Russo no son equipos, por ejemplo, que utilicen demasiado la presión alta como para recuperar la pelota. Tampoco son equipos de juego directo, son más bien equipos que se adaptan bien a las características de los futbolistas. Él siempre ha tenido en sus equipos un conductor brillante, el caso de Riquelme (Juan Román) en Boca, por ejemplo, y a lo largo de su carrera, ha tenido siempre conductores que han sabido llevar adelante sus ideas”.

“En el caso de Millonarios, me parece que si encuentra un futbolista de esas características, tipo Riquelme, lo va a transformar en el eje de su equipo. Russo confía mucho en las características del jugador que administra, que entiende el juego y sabe cómo manejar los tiempos del partido, cosa que lamentablemente, hoy no abunda en el fútbol moderno”.