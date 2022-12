Russo le respondió a Almirón: “Nosotros nos manejamos de otra manera, nunca nos quejamos”

El entrenador de Millonarios aseguró que su colega de Nacional se equivoca al asegurar que la Dimayor favorece al club capitalino. “Nosotros también tenemos triple competencia”, advirtió el estratega azul.

Miguel Ángel Russo no se quedó atrás y salió al paso de las declaraciones de Jorge Almirón, quien criticó este lunes el calendario de la Dimayor y aseguró que la entidad está favoreciendo a Millonarios.

“Está equivocado. Nosotros en marzo nos fuimos a Argentina a jugar Copa Libertadores un jueves; vinimos, nos bajamos del avión y al otro día subimos a otro, para ir a jugar a Barranquilla y no dijimos nada. Ahorita estuvimos en Paraguay y al otro día viajamos para jugar en Tunja. Nunca nos quejamos de las decisiones de la Dimayor con fechas, horarios, ni nada por el estilo. Cuando juegas doble competencia, sabes todas las consecuencias”, sostuvo Russo, en dialogo con el programa ‘LosMillonarios.net’.

De hecho, el estratega fue más allá y aseguró que “nosotros nos manejamos de otra manera, no decimos nunca nada, vamos nos subimos a un bus o tomamos el avión y vamos a jugar. Sabemos lo difícil que es la doble competencia, no nos ha tocado de local, siempre nos ha tocado viajar y no decimos nada tampoco”.

La charla estuvo centrada en la actualidad del equipo ‘embajador’, justo después de una regular presentación el pasado domingo frente a Medellín, en El Campín, al caer 0-1.

“Hay cosas que no me gustaron y no estamos acostumbrados a tener estos niveles. Yo creo que fue algo anormal, no común en nosotros. Como lo he dicho y lo venimos haciendo después de cada partido sea bueno, sea malo, sea lo que sea, la autocrítica es necesaria permanentemente, ver y reconocer errores”, dijo.

Igualmente, se refirió al presente de Cristian Marrugo, la principal contratación de Millonarios para el segundo semestre, y de quien sorprendió su ausencia durante el último encuentro.

“No le falta nada para estar en Millonarios. En cualquier momento le tocará jugar. Acá el error está en buscar que ya hay una formación titular conformada. No, es de acuerdo con los momentos que entiende el entrenador y a veces me puedo equivocar también y eso forma parte de este juego. Espero que la equivocación sea mía y que el nivel de ellos sea bueno, nada más”, señaló.

El cuadro capitalino enfrentará el próximo domingo (7:30 p.m.) a Nacional, en el Atanasio Girardot, en uno de los clásicos del fútbol colombiano, pensando en su segundo triunfo del certamen.

“Sé la importancia que tiene todo esto, pero me preocuparé por lo mío que es darle a Millonarios lo mejor. Ojalá nos vaya bien, nada más”, concluyó el estratega argentino.

