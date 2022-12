Russo y su lado más sincero: "Miguel, no te puede matar una bacteria, dejate de joder"

El técnico 'embajador', quien analizó los momentos más duros por los que atravesó, confirmó además que espera estar el sábado dirigiendo a Millonarios frente a Leones.

Todo parece indicar que Miguel Ángel Russo superó con creces sus problemas médicos. Primero, una intervención quirúrgica en su vejiga y después, una bacteria intrahospitalaria.

Publicidad

Ahora, por fin podrá ponerse al frente de su Millonarios y es lo que más desea en estos momentos. Sin embargo, no le fue fácil llegar hasta este punto y por eso quiso mostrar su lado más sincero en una entrevista con el diario ‘La Capital’, de Rosario, Argentina.

“Sé que superado el problema del cáncer de vejiga y lo de la maldita bacteria ahora viene lo mejor de mi carrera. Que a lo mejor no es mucho tiempo, porque en algún momento debo dejar el fútbol antes de que el fútbol me deje a mí”, sostiene Russo.

Lea acá: Con polémica, Real Madrid eliminó angustiosamente a Juventus con un dudoso penalti

El estratega argentino no desaprovechó la ocasión y agradece una y otra vez el hecho de encontrarse con vida. “Salgo y la lluvia me da en la cara y está bárbaro. O el sol me pega con intensidad y bienvenido sea. Todo eso me pasa porque estoy vivo y es una gran noticia”.

Publicidad

Russo es un guerrero, “un guerrero de Central”, ese equipo al que siempre agarró cuando más lo necesitaba. El club de la ciudad en la que vive con su familia, Rosario, y el que le enseñó a superar estos momentos difíciles apelando a lo vivido en el fútbol.

“En el fútbol la fortaleza mental es determinante. Aparece un problema, vamos, no nos preocupamos, nos ocupamos y buscamos resolverlo. Cuando me dijeron hay un tumor les pedí a los médicos: ‘me cuentan cómo es el problema’. Recabé la mayor información posible y después mantuve charlas con personas que habían pasado por esto”, aseguró.

Publicidad

Sin embargo, una vez superado este obstáculo apareció la bacteria. “Y sí, me enojé mucho. Me puse malo. Hubo un momento que no contestaba el teléfono, elegí quedarme solo unos días. No podía entender cómo carajo superás un cáncer y perdés con una bacteria. Hasta que una mañana dije basta, arranqué de nuevo y me dije: "Miguel, no te puede matar una bacteria, dejate de joder".

Pero fue ahí, cuando apareció esa frase que dejó para la eternidad a principio de año a su llegada a Bogotá: “Esto se cura con amor”. Y amor fue lo que le sobró a Russo en los últimos meses.

Vea acá: Hora de hacer su pronóstico del Mundial de Rusia 2018, con el GolCaracol.com

“Cuando te levantás y te encontrás con que mi señora Mónica, mi hija Nati, mi hijo Nacho se tomaron un avión para estar en Bogotá para rodearme, te sentís sentimentalmente protegido, como querido. En esto no puedo dejar de reconocer a la gente de Millonarios, porque cumplieron un rol tan importante como increíble para mí”, señala el DT.

Publicidad

Russo no se cansa de agradecer: “En esto quiero ser muy claro y fundamentalmente agradecido. Porque el cariño de la gente de Central, Lanús, Estudiantes, Boca, Vélez, Millonarios, la U de Chile y de todos los clubes en los que estuve me dio una inmensa fuerza con sus buenos deseos”.

Finalmente, el mañana, después de superar los momentos difíciles, para el técnico argentino, está en el presente de Millonarios. Ambos se necesitan mutuamente. En lo deportivo, el cuadro bogotano entra en etapas definitorias tanto en Liga Águila como en Copa Libertadores. Y en lo personal, Russo desea más que nadie volver hacer lo que mejor sabe.

Publicidad

“Si Dios quiere, el sábado regreso a Bogotá para dirigir a Millonarios, mi equipo y mi presente”, concluyó el técnico del actual campeón de Colombia.

Para descargar la aplicación Gol Caracol Resultados haga click acá:

Android: Google play

IOS: APP Store