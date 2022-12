Sábado y domingo, días para definir los semifinalistas de la Liga Águila I-2017

Pasto vs. América; Nacional vs. Jaguares; Millonarios vs. Bucaramanga y Medellín vs. Cali serán los partidos que definirán los clubes que mantendrá viva la ilusión de título en el primer semestre del año.

Nacional, que goleó de visitante a Jaguares y que ahora juega en su estadio, y Cali, que superó 4-1 al DIM, son sobre el papel los equipos que parten con comodidad y ventaja, de cara a los partidos de vuelta del torneo de fútbol profesional colombiano, que se realizarán este fin de semana en cuatro estadios del país.

Los ‘verdolagas’, cuyo cuerpo técnico y grupo de jugadores han manifestado que no tiene exceso de confianza, no deberían tener problema para hacer respetar su casa al recibir a un Jaguares, que sintió la superioridad en la propia cancha del Jaraguay, de Montería.

Por los lados de los ‘azucareros’, también con la goleada en el estadio de Palmaseca sienten algo de tranquilidad, pero no Héctor Cárdenas ni sus dirigidos quieren ‘cantar victoria’, máxime teniendo al frente un equipo como el Medellín que cuenta con jugadores de calidad y jerarquía.

Mientras tanto, las llaves entre Pasto y América, que empataron 0-0 en Cali; y Millonarios y Bucaramanga, que igualaron 2-2 en Floridablanca, están abiertas; aunque se espera que pastusos y ‘embajadores’ hagan respetar sus feudos para sellar su clasificación.

En ese orden de ideas y teniendo en cuenta su calidad de dueños de casa, Pasto y Millonarios parten con cierta ventaja por contar con el masivo apoyo de sus hinchadas y con el antecedente de desplegar un buen fútbol, con ofensiva y variantes, jugando en La Libertad y en El Campín.

América y Bucaramanga estarán dispuestos a dejar todo en la cancha, porque también tienen derecho a seguir soñando en fases definitivas de la Liga.

Acá el programa de partidos de la Liga Águila:

Sábado, 3 de junio

5:30 p.m.

Pasto vs. América

Árbitro: Carlos Anaya

TV: Señal abierta

8:15 p.m.

Nacional vs. Jaguares

Árbitro: Gustavo Murillo

TV: Win

Domingo 4 de junio

5:30 p.m.

Millonarios vs. Bucaramanga

Árbitro: Nicolás Gallo

7:30 p.m.

Medellín vs. Cali

Árbitro: Wilson Lamoroux