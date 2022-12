Sanguinetti: ''Me quedo con la amargura de los dos goles, porque a este equipo no le convierten''

Con goles de Facundo Guichón y un gol en contra de Elvis Mosquera, el cuadro 'cardenal' rescató un punto en Medellín y sigue invicto como visitante en la Liga Águila-II.

Guillermo Sanguinetti, técnico de Independiente Santa Fe, se mostró conforme con la presentación de su equipo, este sábado, en el empate 2-2 contra Independiente Medellín.

El técnico habló en rueda de prensa sobre el funcionamiento del equipo y las constantes lesiones que ha sufrido la nómina, situación que lo ha obligado a rotar el equipo.

"Tuvimos que ir armando el partido según las circunstancias del partido. No es fácil jugar acá. Hemos tenido muchas lesiones graves, que obligan a rotar bastante la nómina'', comentó el estratega.

Sobre el mal ambiente que se vivió en el estadio Atanasio Girardot por la mala racha del equipo local, Sanguinetti dijo que "no me corresponde hablar del rival. Me quedo con la amargura de los dos goles, porque a este equipo no le convierten goles, pero cometimos errores y los pagamos".

Para finalizar, sobre los próximos compromisos de Santa Fe, comentó: ''No es fácil jugar tres competencias. Además, solo podemos tener 25 jugadores''.

