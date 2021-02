Santa Fe, 80 años: de mascotas, uniformes, un apagón y otras curiosidades del rojo

LOS FUGADOS

Santa Fe, en 1950, dio un golpe de opinión al contratar tres jugadores ingleses, toda una novedad para el medio. Arribaron, Charles Mitten, George Mounford y Neil Franklin. Este último, el más famoso en su país al ser integrante de la selección.

En Inglaterra no entendían la vinculación de estos futbolistas a Colombia, llegaron enviados especiales de la prensa para seguir las actuaciones de los jugadores. Se alistaron y comenzaron a jugar, mostraron su calidad, en especial el defensa centro Franklin, quien al séptimo partido que había actuado, le solicitó un permiso a los directivos de viajar unos días con su esposa a New York, le aprobaron el viaje. Pasaron los días y Franklin no regresó.

La historia se repitió en 1982, cuando se vincularon al once cardenal tres jugadores yugoslavos: Pavlovic, Bilibaji y Peter Grujeski. Debutaron los tres en un clásico con buen suceso, ya que Santa Fe, ganó 3-0.

Se amoldaron más y por rendimiento se destacaron el delantero Pavlovic, y el zaguero central Grujeski. Pero qué sorpresa cuando desapareció de las prácticas el defensa se voló, con solo 4 partidos jugados. En las averiguaciones de los directivos se conoció que Grujeski, había tenido un problema con una dama y por eso se marchó.

CUOTA INICIAL DEL VAR

Santa Fe, enfrentó a Deportes Tolima en El Campín, el 17 de septiembre de 2000. En el minuto 11, el delantero cardenal Jeffrey Díaz, anota y festeja con sus compañeros. El árbitro Oscar Julián Ruiz, señaló el centro del campo. Mientras tanto, el delegado del cuadro visitante, Ricardo Salazar se acercó a la cámara de televisión y mira la repetición de la jugada, observa que el delantero se ayudó con la mano y los suplentes del cuadro 'pijao' comenzaron a protestar.

El cuarto arbitro Francisco García, se dirige a la cámara mira el video y le avisa a Ruiz, quien también revisa la jugada y decide no validar el tanto de Díaz. Hubo desconcierto en los jugadores y asistentes al estadio, ante la determinación del árbitro.

El partido se siguió jugando, pero las porristas del 'cardenal' se ubicaron cerca de la cámara de televisión e impidieron su normal funcionamiento.

La polémica se abrió por la actuación de Ruiz, al considerarse que FIFA, no autorizaba a los árbitros apoyarse en videos para tomar sus decisiones.

LA MASCOTA SE PRESENTA EN EL CAMPIN

La directiva de Santa Fe, presidida por Guillermo Cortés, en una reunión en 1974, con unos publicistas acordaron buscar una mascota para el equipo por cuestiones de mercadeo. Tras analizar varias opciones, escogieron al león, por ser el más fiero y por su garra, como la del equipo.

Desde entonces en la publicidad de partidos de Santa Fe, apareció en la parte superior la imagen de un león. El aviso gustó y entonces decidieron conseguir una fiera de verdad, adoptarla y presentarla a la afición.

Tarea difícil que se pudo cumplir cuando les avisaron que la leona Conchita, en el zoológico de Pereira había tenido 3 cachorros. Daniel Samper, viajó a la capital de Risaralda y logró la adquisición de uno de los cachorros.

El nombre del cachorro ya estaba determinado, sería Monaguillo, quien salió a la gramilla de El Campin, el 24 de agosto de 1975, llevado por el capitán de Santa Fe, en ese partido Rafael Pacheco. El felino se convirtió en ídolo de los parciales rojos. Con triunfo, debutó 'Monaguillo' al ganar el onceno santafereño 2-0, al Deportivo Cali.

LA EMBARRADA DE 1969

La elección del distintivo tuvo como modelo el del equipo Arsenal, de Inglaterra. Pero ha tenido modificaciones y sucesos. Como el de febrero de 1969, en juego frente a América, el cuadro de Cali, lució de blanco con medias rojas. Pero había algo igual con el uniforme, la raya roja en la pantaloneta y en el color de las medias.

El resultado era adverso, los escarlatas ganaban 0-1, al termino del primer tiempo. En el descanso, los jugadores se quejaron por esa similitud que los confundía. No había dotación alterna, entonces el utilero encontró la solución: cogió una caja de betún de color negro y cubrió la franja roja de la pantaloneta, medias de reserva sí había, de color gris.

Con esa modificación salió el equipo a jugar la etapa complementaria, para sorpresa y hasta burlas, el encuentro se perdió, pero el suceso se consideró como una embarrada.

EL APAGÓN TRAS LA ATAJADA DE DUDAMEL A EDMUNDO

Santa Fe, disputó el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Conmebol contra Vasco da Gama. El 13 de noviembre de 1996, con el resultado favorable a Vasco en su patio por la cuenta 2-1, el 'cardenal' estaba obligado a ganar, en lo posible por diferencia de 2 goles para clasificar a la final del certamen.

Ganar por diferencia de un tanto obligaría a la definición desde los doce pasos. Lo que sucedió al imponerse Santa Fe 1-0, con tanto de Robert Villamizar. La serie se igualó y debía definirse el finalista con cobros de tiro penalti.

Empezó cobrando Santa Fe, anotó por intermedio de Ramón Penayo. El turno le correspondía al visitante, se dirigió al arco norte Edmundo, la silbatina en la tribuna fue sonora. El arbitro le autorizó el cobro. Edmundo pateó y el venezolano Rafael Dudamel atajó el penalti. La celebración de los hinchas 'cardenales' se interrumpió inesperadamente, se fue el fluido eléctrico, el estadio quedo a oscuras. Pasaron 20 minutos para que retornará la luz. En la definición, Santa Fe, ganó 6-5, y por primera vez sería finalista de un torneo internacional.

CON LOS PIES DESCALZOS

En el año 2.012, empezó a acompañar al equipo una asesora espiritual, la señora Sandra Merino, e implantó una serie de rituales en el grupo. Los jugadores llegaban al estadio y lo primero que hacían era entrar a la cancha descalzos y recorrerla por unos minutos y entraban de nuevo al camerino.

Este ritual se repitió una y otra vez, la curiosidad creció, la explicación fue sencilla se acogían a unos versículos del Libro de Deuteronomio 11, versículos 24-25. “Todo lugar que pisare la planta de vuestro píe será vuestro”.

Otra ceremonia de la asesora era rezarle las rodillas a cada jugador, invocando protección en el desarrollo del partido. En ese año, la ilusión de ser campeones estaba por cumplirse. El domingo 15 de julio, el equipo realizó su ritual al llegar al estadio que ya estaba colmado. El reloj del tablero electrónico del Campin, marcaba las 8:02 PM, cuando Wilmer Roldán, señalo la finalización del encuentro que ganó Santa Fe 1-0, y terminó con cerca de 37 años sin añadirle una estrella al escudo.

SANTA FE, EN HECHOS HISTORICOS

Acá, datos que quedaron para la posteridad y en los que Santa Fe quedó ahí. El primer partido que transmitió en directo la televisión de Colombia fue el 24 de abril de 1955: Santa Fe recibió al Deportivo Cali, choque que terminó 1-1. En la locución estuvo Pastor Londoño y en los comentarios Julio Sánchez Vanegas.

El primer partido de Copa Libertadores, que se jugó en cancha sintética, fue en el Estadio Nacional de Lima, el 9 de febrero de 2006. Esa noche Santa Fe, se trajo la victoria al ganar 2-1, con goles de Yánez y Montoya. En Sporting Cristal anotó Soto.

La primera vez que utilizó en Colombia, el VAR, tuvo lugar en Bogotá, en partido de cuartos de final de la Copa Suramericana, el 23 de octubre de 2.018. El resultado que se registro Santa Fe 1, Cali 1. El arbitro ecuatoriano Robin Zambrano, no tuvo necesidad de acudir al VAR.

Por José Ángel Melo

Especial para GolCaracol.com