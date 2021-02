Santa Fe, 80 años: el 'profe' Gustavo Costas y su doble celebración cada 28 de febrero

Como una linda coincidencia. Así califica el técnico argentino Gustavo Costas el hecho de haber nacido en Buenos Aires un 28 de febrero, el mismo día en el que en Bogotá se fundó por allá en 1941 Santa Fe, equipo al que dirigió con éxito y en el que dejó su impronta de ganador con dos títulos de la Liga del fútbol colombiano (finalización 2014 y 2016), dos superligas (2015 y 2017) y una Suruga Bank (2016).

Y a pocos días de que el cuadro 'cardenal' llegue a los 80 años de existencia y él a sus 58 años, Costas atendió la llamada de GolCaracol.com para hablar, de manera breve de su paso por el banquillo santafereño. Todo, en medio de una pausa ante sus ocupaciones como DT del Guaraní, de Paraguay.

"Mi Dios nos juntó, por fortuna. Preciso fui a Colombia, a dirigir a Santa Fe, con el que se pudieron lograr todos esos títulos hermosos, que compartimos y disfrutamos con los jugadores y con la gente, con la hinchada a la que quiero mucho", dijo inicialmente el estratega argentino.

Costas Maqueira reflejó en cada palabra un sentimiento de gratitud y un eterno cariño por el primer campeón del balompié profesional de nuestro país. "Santa Fe, sus hinchas y todos los amigos que tengo allá están en mi corazón. Los quiero muchísimo, la verdad me hicieron sentir como si fuera mi casa. Muchas felicidades en el día de su cumpleaños. ¡Qué festejen!...".

El argentino, fiel a su estilo, habló claro y no ocultó para nada sus sensaciones con tan solo nombrarle a Santa Fe. "A mí me emociona estar dentro de la historia del club, que me abrió las puertas, que me dio trabajo y me dio todo ese cariño de la gente. La verdad, cada vez que me tocó ir allí, viví momentos felices junto a la gente. Algunos buenos, otros no tan buenos, pero siempre salimos adelante. La verdad que desearle muchas felicidades en estos 80 años".

Antes de finalizar con el contacto, el otrora futbolista dejó algo en claro. "Ah, y ojalá en algún momento, podamos estar juntos nuevamente".