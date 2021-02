Santa Fe jugará en su cumpleaños: Dimayor reveló la programación de la fecha 10 de la Liga

En pleno transcurso de la fecha seis de la Liga de Colombia , La Dimayor , ente rector del fútbol profesional colombiano, reveló este sábado la programación de la fecha 10 del rentado local en la cual Atlético Bucaramanga descansa y Santa Fe juega el día de su cumpleaños número 80.

Dávinson Sánchez volvió a parpadear y le salió caro: Tottenham cayó 3-0 con Manchester City

La decima jornada iniciará desde el próximo 27 de febrero, con el duelo entre La Equidad y Boyacá Chicó y la cerrarán Atlético Nacional y Alianza Petrolera, el martes 2 de marzo.

Esta nueva fecha del FPC, tiene como encuentros llamativos, Deportivo Cali vs Santa Fe el 28 de febrero y el clásico 'cafetero' entre Deportivo Pereira vs Once Caldas , el primero de marzo.

Programación de la fecha 10 de la liga colombiana:

Nos dejaron iniciados: Cuadrado jugó un tiempo y Ospina se lesionó, en el 1-0 de Nápoles a Juventus

Publicidad

FECHA 10

27 de febrero

La Equidad vs Boyacá Chicó

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Patriotas FC vs Junior FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: La Independencia

28 de febrero

Envigado FC vs Independiente Medellín

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Publicidad

Deportes Tolima vs Águilas Doradas

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Deportivo Pasto vs América de Cali

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Deportivo Cali vs Independiente Santa Fe

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Sin Neymar y antes de enfrentar al Barcelona en la Champions, PSG sufrió para vencer 2-1 a Niza

1 de marzo

Deportivo Pereira vs Once Caldas

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramirez Villegas

Publicidad



Millonarios FC vs Jaguares FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: El Campín

2 de marzo

Atlético Nacional vs Alianza Petrolera

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Descanso: Atlético Bucaramanga

Una más de Teófilo Gutiérrez, ahora sí quiere quedarse en el Junior: "Ojalá me renueven"