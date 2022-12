Santa Fe le pasó por encima a Millonarios, lo venció 2-4 y lo dejó al borde del nocaut

El equipo ‘cardenal’ llegó a 31 puntos y tiene un pie en los cuadrangulares. Maicol Balanta, por duplicado, Fabián Sambueza y Jhon Velásquez, las anotaciones de los rojos. Salazar, en propia puerta, y Ortiz, los del descuento.

Santa Fe tuvo una noche brillante e inspirada este miércoles en El Campín, luego de golear 2-4 a Millonarios en el clásico y quedar muy cerca de la clasificación a los cuadrangulares de la Liga Águila II-2019.

Si hace dos meses a los hinchas ‘cardenales’ les decían que tendrían un invicto de 11 partidos (9 triunfos y dos empates) y que en la penúltima fecha se metían a las finales venciendo a su rival de patio, nadie lo creería.

El rendimiento de los dirigidos por el tolimense Harold Rivera ha sido altísimo y este miércoles alcanzó uno de sus puntos más altos, con sacrificio, juego colectivo y efectividad.

Fabián Sambueza y Maicol Balanta fueron las dos grandes figuras que tuvo el equipo rojo, los encargados de guiar al equipo y sentenciar un triunfo contundente.

El primer tanto de Santa Fe llegó por intermedio de Balanta, en el minuto 13, quien sacó un remate de media distancia que desubicó al arquero Wuilker Faríñez y se metió junto al palo izquierdo.

Sin embargo, cuatro minutos más tarde los azules encontraron la igualdad con un autogol de Sebastián Salazar, que además de poner el 1-1 parcial, terminó con el invicto del arquero Leandro Castellanos, que duró 922 minutos.

Pero ese fue nada más un resbalón porque nuevamente Balanta, en el 33, puso el 1-2 y levantó nuevamente a la afición del ‘león’, que lo presenciaba en la tribuna oriental norte.

Y siete minutos después el turno fue para el argentino Sambueza, uno de los hombres clave en esta resurrección roja, que tras una habilitación de Balanta, remató con derecha desde el lado izquierdo. 1-3.

Los aficionados azules se tomaban la cara, no entendían lo que pasaba y el técnico Pinto no paraba de entregar indicaciones desde la raya para que sus futbolistas corrigieran los errores y no se desanimaran.

Mientras tanto en la tribuna oriental algunos aficionados de Millonarios se enfrentaban con la Policía, que tuvo que intervenir para que no se pasaran al sector en donde estaban los visitantes.

Para la segunda mitad, Santa Fe, lejos de bajarle al acelerador, salió a presionar a Millonarios para conseguir otra anotación más que le diera más tranquilidad. Y los planes le funcionaron.

En el 53’, Jhon Velásquez sacó un remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. 1-4. Todo era fiesta y felicidad para los rojos, que no lo podían creer.

Los dirigidos por Jorge Luis Pinto intentaron ponerle orden y buscar el descuento y así, tras una distracción de la defensa roja, el costarricense José Ortiz consiguió el 2-4, que le daba ilusión a los locales.

Tras el descuento, Pinto movió sus fichas y sacó a Juan David Pérez y a Ortiz para darle paso a Fabián González Lasso y a Cristian Arango. Con este último cambio, la afición azul se hizo sentir y le recriminó la decisión al entrenador.

Pese a las sustituciones y a las ganas que le pusieron los locales, en la cancha nada cambió y los visitantes se agruparon y defendieron la diferencia que les significó la clasificación a los cuadrangulares, con 31 puntos.

Santa Fe, con 31 puntos y +10 en la diferencia de gol, quedó parcialmente en la tercera posición y cierra con Atlético Nacional, en El Campín.

Millonarios, en tanto, tiene 27 puntos y -3 en la diferencia de gol, es décimo en la tabla de posiciones y deberá visitar a Rionegro en la última jornada. ‘Los embajadores’ deberán ganar y esperar resultados.

