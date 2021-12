Santa Fe, listo con sus refuerzos: contrató a Wilfredo de la Rosa, Wilson Morelo y Matías Mier

A la par de venir trabajando en la fase de pretemporada bajo la orientación de Martín Cardetti, en Santa Fe también la dirigencia en cabeza del presidente Eduardo Méndez logró la contratación de cinco jugadores pensando en lo que será la Liga del fútbol colombiano en el año 2022.

"Teófilo Gutiérrez quedó en deuda con Junior, pero estamos contentos porque le va bien en Cali"

Y de entrada, los 'cardenales' pegaron duro con la repatriación de Wilson Morelo, quien es un viejo conocido del club bogotano y viene de actuar en Colón de Argentina; y la llegada de Wilfredo de la Rosa, jugador que fue estandarte y figura del Pereira.

Precisamente de De la Rosa, de 28 años, hay que decir que se decantó por vestirse de rojo y blanco, pese a tener ofertas interesantes en Colombia y en el balompié de Europa.

Junto a ellos también se sumaron el volante Harold Rivera Jr, procedente del Huila; y de los argentinos Matías Mier, de 31 años, de recordado paso por Equidad y que estuvo en Central Córdoba recientemente, y Ezequiel Aguirre, quien viene del Olimpia de Honduras.

"Juan Cruz Real conoce más el Junior que nosotros, sabe del Barranquilla, es estudioso del fútbol"

En la rueda de prensa, Morelo comentó que "quiero ayudar al equipo a salir de la situación en la que se encuentra. Yo me siento muy bien fisícamente, no he parado".

Cabe señalar que el presidente Méndez confirmó que finalmente el mediocampista Alexander Mejía se marcha de la institución con destino a Nacional, de donde se espera el arribo de un futbolista como parte del negocio.