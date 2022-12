Santa Fe marcó la diferencia en la primera fecha de la Liga femenina

En total se marcaron 15 anotaciones en seis partidos de la jornada inicial del fútbol femenino, en la que ganaron Envigado, Santa Fe, Cúcuta, Cortuluá y Orsomarso.

En el primer partido de la historia de la Liga Águila Femenina, Cortuluá se impuso el viernes 2 a 1 en calidad de visitante frente a Deportivo Pasto. El equipo ‘Corazón del Valle’ marcó el primer gol del encuentro mediante Marcy Cogollo. Más adelante, el equipo nariñense igualó el encuentro con gol de Kelly Restrepo, y la anotación que le dio la victoria al conjunto vallecaucano la marcó Sara Angulo.

Envigado logró ganar 1-0 su primer encuentro contra el Atlético Bucaramanga, gracias a un tanto marcado por Geraldin Álvarez, en la segunda etapa.

El club al que mejor le fue en la primera fecha de la Liga Femenina es el Cúcuta Deportivo, que goleó este domingo como local a Fortaleza 4-0, gracias a un doblete de Karen Páez y dos goles marcados por Diana Chávez y Leydi Espejo.

Por su parte, Santa Fe empezó con pie derecho al derrotar 3-0 a Equidad, en el Estadio El Campín, con dos goles de Oriana Altuve y uno de Gabriela Huertas.

Patriotas tuvo que conformarse con un empate 1-1 en Tunja frente al Atlético Huila, que comenzó ganando con un tanto de Jeniffer Peñaloza, pero en la parte complementaria Leydy Ordóñez anotó el 1 por 1 definitivo.

Orsomaso venció este sábado al América de Cali como local, con goles de Darnelly Quintero y Rossy Caicedo.

La primera fecha de Liga Águila Femenina se completará este lunes con los partidos Real Santander vs. Unión Magdalena, Real Cartagena vs. Alianza Petrolera y Deportes Quindío vs. Deportivo Pereira.