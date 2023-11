Santa Fe no se pudo despedir con buenas noticias en la Liga II-2023: cayó 0-1 con Once Caldas

Desde que las matemáticas dijeran que había posibilidad de clasificar, Independiente Santa Fe no bajaría la guardia. Aferrarse a ese sueño era lo que les quedaba y, bajo ese pensamiento, saltaron a la cancha del estadio El Campín. Sin embargo, no fue suficiente. El entrenador Pablo Peirano alineó a un equipo alterno y perdieron 0-1 frente a Once Caldas, con gol de Dayro Moreno.

Justamente, el tanto de la victoria del 'blanco blanco' llegó en los minutos finales sobre el primer tiempo. Una mano de David Ramírez Pïsciotti fue sancionada como penalti, luego de que el árbitro Jhon Alexander Ospina fuera llamado por el VAR, revisara la acción y decidiera que era infracción. El delantero del conjunto Manizales tomó la pelota, se hizo cargo y no perdonó.

Con dicho tanto, Dayro Moreno se acerca cada más a ser el máximo goleador del fútbol colombiano. Ya tiene 217 goles, igualando a Iván René Valenciano en el segundo puesto de esta prestigiosa clasificación. Pero no fue el único que dio de qué hablar. Sobre el remate de la segunda parte, Jhojan Torres vio la tarjeta roja y dejó al 'león' con 10 hombres en el terreno de juego.

Así las cosas, Independiente Santa Fe terminó en el puesto 11, con 24 puntos y una diferencia de gol de -8; ahora, se enfocará en el próximo semestre. Por otro lado, Once Caldas, que en algún momento llegó a sufrir con la situación del descenso, terminó 14 en la tabla de posiciones, con 22 unidades y -1. Es momento de enfocarse en el inicio del 2024, con el fin de mejorar.

Once Caldas celebra su gol frente a Independiente Santa Fe

Ficha técnica de Independiente Santa Fe vs. Once Caldas, en la Liga II-2023 del fútbol colombiano

Alineaciones titulares

Independiente Santa Fe: Juan Daniel Espitia; Jhon Wenceslao Meléndez, Julián Camilo Millán, David Ramírez Pïsciotti, Juan Mateo Garavito; Jhojan Torres, Yílmar Velásquez; Harold Rivera, Jersson González, Juan Camilo Aristizábal; y Hugo Rodallega. D.T.: Pablo Peirano.

Once Caldas: Eder Chaux; Juan David Cuesta, Sergio Stevan Palacios, Jáider Riquett, Jorge Luis Cardona; Alejandro García, Luis Felipe Pérez, David Lemos; Santiago Mera, Billy Arce y Dayro Moreno. D.T.: Hernán Darío Herrera.

Suplentes

Independiente Santa Fe: Davinson Ibarra, Hollman McCormick, Luis Eduardo Rentería, Willian Ovalle, Antony Silva, Juan Andrés Corredor y Tomás Molina.

Once Caldas: Leyder Moran, Esteban Beltrán, Alvaro José Montaño, Johar Franco Mejia, Yéiler Stith Valencia, Junior Orobio y Juan Esteban Muñoz Gallego.

Cambios

Independiente Santa Fe: Hollman McCormick por Harold Rivera; Willian Ovalle por Juan Camilo Aristizábal; Davinson Ibarra por Juan Mateo Garavito; Luis Eduardo Rentería por Jersson González.

Once Caldas: Leyder Moran por Sergio Stevan Palacios; Esteban Beltrán por David Lemos; Álvaro Montaño por Santiago Mera; Junior Orobio por Billy Arce.

Dayro Moreno celebra su gol con Once Caldas

Goles

Independiente Santa Fe: No registra.

Once Caldas: Dayro Moreno.

Amonestados

Independiente Santa Fe: Jhojan Torres, Santiago Mera,

Once Caldas: Jáider Riquett, Juan David Cuesta, Luis Felipe Pérez, Eder Chaux, Jorge Luis Cardona.

Expulsados

Independiente Santa Fe: Jhojan Torres.

Once Caldas: No registra.