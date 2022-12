Santa Fe venció 1-0 a Millonarios, que no pudo defender su título en la Liga Águila I 2018

El único gol del compromiso fue convertido por el defensor José Luis Moya, a los 11 minutos. Wuilker Faríñez, arquero de los azules, se erigió como la gran figura del clásico capitalino.

Santa Fe derrotó 1-0 este domingo a Millonarios, en partido de la fecha 19 de la Liga Aguila I 2018 y que se jugó en el estadio El Campín, ante más de 20 mil espectadores.

Publicidad

Un gol de cabeza convertido por el defensor José Luis Moya fue suficientes para el triunfo de los 'cardenales', que asumieron el duelo dominical como una verdadera final, pese a estar eliminados en forma prematura.

Lea acá: El campeón no defenderá su título: las razones de la eliminación de Millonarios

Aunque de ninguna manera se puede comparar un título con una eliminación, en Santa Fe festejaron con rabia el triunfo de la jornada de cierre de la fase 'Todos contra todos' del fútbol profesional colombiano.

Y a decir verdad, el equipo orientado por Agustín Julio fueron los que mandaron en la cancha durante los 90 minutos y tuvieron las mejores posibilidades de anotar, a tal punto que la figura de la noche fue Wuilker Faríñez, arquero 'embajador'.

Publicidad

El guardameta venezolano paró posibilidades de anota claras, mano a mano, con jugadores como Juan Daniel Roa, Yeison Gordillo y Sebastián Salazar, especialmente en el segundo tiempo.

Millonarios, por su parte, no tuvo claridad, ni imaginación en la zona ofensiva. Este domingo no apareció Ayron del Valle para allanar el camino y no bastó con el empuje de Jhon Duque.

El equipo de Miguel Ángel Russo recurrió a los pelotazos en largo, que hicieron figuras a Willam Tesillo y a José Luis Moya. Tampoco sirvieron de revulsivo la llegada al campo de Henry Rojas y Cristian Huérfano. Y, sobre el final, Felipe Banguero erró en forma increíble una opción en el área y cabeceó desviado.

Publicidad

Haz click acá para armar tu Selección Colombia

En el clásico bogotano no faltaron los nervios y la tensión, hasta el amago de bronca en varios pasajes de la parte complementaria. La tarjeta roja también apareció para Wilson Morelo y Leyvin Balanta, además de Agustín Julio y Gerardo Bedoya, técnico y asistente de Santa Fe.

Al final, los hinchas del 'Expreso' salieron con una sonrisa por el triunfo y por haber dejado eliminado a Millonarios, aunque también con el aburrimiento por tener que ver las finales por televisión.

Para los 'embajadores' representa un fracaso no haber podido defender el título, que ganó en franca lid en diciembre de 2017.

Publicidad

Para descargar la aplicación Gol Caracol Resultados haga click acá:

Android: Google play

Publicidad

IOS: APP Store

Ficha técnica





Publicidad