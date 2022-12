Santa Fe venció 2-0 a Independiente Medellín y se metió en semifinales de Liga

En la primera parte del duelo, los capitalinos dominaron el encuentro. Con una fuerte presión a la salida de Medellín, los 'cardenales' desconectaron a Cristian Marrugo quien, recostado sobre la banda izquierda del ataque paisa, apenas vio el balón en los primeros 45 minutos.

El poco peligro que llevó el DIM en la primera mitad, se generó en el costado derecho de la cancha, donde Elacio Córdoba se proyectó constantemente y se asoció con Mauricio Córtes. Sin embargo, los ataques por banda de los antioqueños, no incomodaron al 'león' que, cuando no tenía la pelota y no la podía recuperar con rapidez, se replegaba atrás de forma ordenada, reduciéndole los espacios al conjunto paisa, que llegaba al Campín con la obligación de sacar el resultado.

Publicidad

Los locales, en cambio, si supieron aprovechar los espacios dejados por el rival y, a través de Jonathan Gómez y Anderson Plata, lastimaron al 'poderoso' cada vez que recuperaron la pelota. De hecho, un tremendo contragolpe, gestado por Gómez y Plata, terminaría con el primer gol del encuentro.

Entre el volante creativo y el atacante 'cardenal', limpiaron el camino para que Leivyn Balanta recibiera el balón sólo dentro del área. Estando de cara al arco el lateral izquierdo, que con Gustavo Costas se ha comenzado a desempeñar como carrilero y mediocampista, intentó centrar el balón, pero golpeó el césped y no impactó el esférico de buena forma, sin embargo, contó con la fortuna de que el balón hiciera un extraño y se metiera en la portería defendida por David González.

De esa forma, los locales lograron irse arriba en el marcador en la parte final del primer tiempo, golpe que, anímicamente, afectó a Independiente Medellín.

Publicidad

Además, cuando apenas iniciaba el periodo complementario, Yeison Gordillo sepultó las ilusiones de los dirigidos por Leonel Álvarez. El mediocampista de Santa Fe reventó las redes del arco visitante con un impresionante mísil que nadie vio venir, mucho menos David González, quien tuvo que recoger el balón del fondo de la red. La anotación de Gordilló significó el 4-1 en el global a favor de los 'cardenales' y sentenció, al minuto 48 del encuentro, la serie en favor del equipo capitalino.

De ahí en adelante todo empeoró para Independiente Medellín, tan sólo 15 minutos después del gol de Gordillo llegaría la expulsión de Juan David Cabezas, sanción que terminaría de sepultar las ilusiones del 'poderoso'.

Publicidad

Los locales, que ya se sentían semifinalistas, se divirtieron con el balón en toda la segunda mitad, los 'cardenales' le regalaron a su afición una excelente presentación y le permitieron a los suyos cantarle el 'ole' a los jugadores del Medellín que, con el 4-1 global, cerraron la temporada con algo más que una cara larga.

En semifinales, Independiente Santa Fe se enfrentará con el equipo que gane la llave entre Atlético Nacional y Millonarios, el próximo 7 u 8 de diciembre.