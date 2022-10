Santa Fe venció 2-1 a Once Caldas y es cabeza de serie en las finales del fútbol colombiano

Independiente Santa Fe venció 2-1 a Once Caldas por la última jornada del fútbol colombiano y se clasificó como primero en el 'todos contra todos', que lo hace cabeza de serie para las finales.

Inició el partido en un atardecer con el sol como protagonista, que apareció para ser asistente en primera fila de la definición en el fútbol profesional colombiano.

La hinchada cumplió y el estadio Nemesio Camacho El Campín se tiñó de rojo, que desde el primer minuto alentó y empujó al cardenal y ¿cómo no?, si con una victoria se clasifica a las finales, algo que no sucedía en la Liga 2021-I, cuando quedó en el camino frente a Junior de Barranquilla.

La presión se sintió, pero impactó de manera negativa en el ‘expreso rojo’, que a los 7 minutos de juego, ya caían por la mínima diferencia contra Once Caldas, consecuencia del nerviosismo en la parte defensiva, que desde el inicio, ya comprometía la clasificación; definitivamente, el peor escenario para Santa Fe, es cuando Santa Fe depende de sí mismo.

Los ‘albirojos’ inclinaron la cancha hacia territorio caldense, que vio el transcurrir de la primera parte aguantando y protegiendo la ventaja, que los clasificaba directamente a las finales y consolidaba una temporada con Diego Corredor como líder de este proceso.

De todas maneras, estar sometidos a una superioridad futbolísticas desde los primero 15 minutos del juego, no es buena idea, con 75 por delante y Santa Fe, junto a su hinchada, lo hicieron sentir. Atacaron y arremetieron por toda la cancha, pero sin mucha profundidad, a eso los pedidos de pena máxima de Wilson Morelo, en el desespero de no encontrar espacios en ataque y la no conclusión de la idea de juego en el último cuarto de cancha, como en toda la temporada.

Pero cuando más se necesitó, apareció la tan sagrada pelota parada para el campeón continental, que, a los 42 minutos, por medio de un tiro libre que cobró Neyder Moreno, asistió de cabeza Carlos Sánchez, para que, con tiempo y espacio, llegara Andrey Estupiñán, para hacer cumplir la ley que dice: "dos cabezazos en el área terminan en gol", y anotó el empate antes de cerrar el telón en la primera mitad.

Al segundo tiempo, Santa Fe salió a ganar para no depender de nadie y no dejar a la deriva su clasificación, y antes de cumplir los primeros cinco minutos de juego, pegó el primer susto, que el VAR anuló, por fuera de lugar de Perea, o de lo contrario, Estupiñán marcaba doblete en Bogotá.

La insistencia fue tanta, que Once Caldas no soportó y a los 58 minutos Geisson Perea pasó de villano a héroe, dándole la victoria por 2-1 a Santa Fe. Además de clasificarlo como primero en la tabla de posiciones, para que sea cabeza de serie en las finales del fútbol colombiano.