Santa Fe vs. América: los once datos más importantes en la previa de la final del fútbol colombiano

1. América nunca perdió un partido de final de liga a dos juegos en ocho años, que la disputó en 1997, 1999, 2001, 2002, 2008-I, 2008-2, 2019 y 2020. En total son 15 partidos en finales de ida y vuelta, sin ninguna derrota.

2. En los últimos 20 años, Santa Fe solo le marcó una vez tres goles al América en El Campín. En fases finales de torneos cortos, nunca hubo tres goles de diferencia a favor de los 'cardenales'. En total, Santa Fe en la historia solo le ganó por 4 goles de diferencia al América en Bogotá, en 1948 (5-1) y en 1949 (7-3).

3. América suma 47 juegos por liga sin perder por 3 goles de diferencia. La última vez fue con Alexandre Guimaraes como técnico, en 2019 (1-4) frente al Medellín. Santa Fe ganó sus últimos 7 juegos en El Campín y América tiene 7 partidos sin caer de visitante.

4. Los últimos cinco mejores equipos del 'Todos contra todos' no fueron campeones. En caso de que este domingo Santa Fe no remonte la serie, sería el sexto equipo en línea en no lograr el título tras haber sido el mejor de la fase regular de la Liga del fútbol colombiano.

5. Santa Fe fue subcampeón del fútbol de nuestro país dos veces frente a Millonarios(1963, 2017 ), dos contra Nacional (2005, 2013) y una con América de Cali (1979) Si este año es subcampeón, completaría también dos contra los escarlatas.

6. El volante bogotano Andrés Pérez, de Santa Fe, podría ser el primer jugador en ganar la liga Colombiana con 40 años. Antes, el defensor Evert 'Chaca' Palacios, con Boyacá Chicó; y 'el Charro' Moreno con el Medellín, lo hicieron con 39 años.

7. Las tres veces en las que Santa Fe fue campeón en los torneos cortos del balompié colombiano lo hizo en años pares (2012, 2014 y 2016) y las tres oportunidades en las que fue segundo en años impares (2005, 2013 y 2017). En 2020 se podría mantener esa tendencia, en caso de no poder superar a América.

8. Seis de las nueve estrellas de Santa Fe las obtuvo en Bogotá (1948, 1958, 1960, 2012, 2014 y 2016), con el detalle que la de 1948 fue en el estadio de la Universidad Nacional. Solo dos de las 9 estrellas Santa Fe las ganó con DT colombiano: en 1966, con el doctor Gabriel Ochoa y en 2012, con Wilson Gutiérrez. Ahora, Harold Rivera busca ser el tercero.

9. América sería el tercer bicampeón de torneos cortos, tras las dos veces de Nacional con Óscar Héctor Quintabani en el banquillo y con Juan Carlos Osorio como DT: una vez cada uno. Y también ese mismo logro con Junior lo consiguió Julio Avelino Comesaña.

10. América ya fue campeón dos veces en Bogotá: en 1982 frente a Millonarios y en 1990 frente a Santa Fe. En total de sus 14 ligas, once fueron en casa y tres como visitante. El rojo del Valle sería campeón por segunda vez con un DT que no inició la Liga: Juan Cruz Real llegó en la fecha 9 y Francisco Maturana, quien en 1992 asumió en el mes de mayo.

11. América ganaría su liga número 12 con arquero extranjero. En este momento el titular es Joel Graterol. Las únicas tres que no lo hizo con guardameta foráneo fue en 1990 con Eduardo Niño; en 1992 con Julio Gómez y en el año 1997 con Diego Gómez.

Por Luis Arturo Henao/Especial para GolCaracol.com

En Twitter: @Elcoleccioniste