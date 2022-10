Santa Fe vs. Millonarios: Alberto Gamero y sus 20 jugadores para el clásico, sin varias figuras

Después del entrenamiento de horas de la mañana de este martes, en Millonarios dieron a conocer el listado de 20 futbolistas dispuestos para Alberto Gamero, de cara al clásico frente a Santa Fe. Los 'embajadores' tendrán dos bajas sensibles, ya que el volante Daniel Ruiz y el extremo Carlos Andrés Gómez fueron convocados al microciclo de la Selección Colombia, de jugadores locales, que trabajará en la ciudad de Barranquilla, hasta el 6 de octubre.

Junto a esos dos nombres fundamentales, hay que indicar que el volante Larry Vásquez sigue en proceso de recuperación de una lesión que lo mantiene fuera de circulación desde hace ya unos días e igual situación se presentó con Jáder Valencia, quien se ha convertido en una gran opción entrando desde el banquillo de suplentes.

Como novedades en el listado de llamados están hombres como el volante Klíver Moreno, y los delanteros Edgar Guerra y Jorge Rengifo, entre otros.

El equipo que dirige Alberto Gamero viene de caer por la mínima diferencia frente a La Equidad, en su visita al estadio de Techo. Pese a esa caída, Millonarios sigue siendo primero de la tabla con 28 puntos, superando por dos unidades con respecto al Deportivo Pasto, que es segundo.

Sin embargo, también se sumó que en la mitad de semana, los 'embajadores' también cayeron frente a Atlético Junior, por la mínima diferencia, en la ida de la final de la Copa Colombia. Estos son temas que han comenzado a inquietar a los aficionados y también

Convocados de Millonarios para enfrentar a Santa Fe

Arqueros

Álvaro Montero

Juan Moreno

Defensas

Elvis Perlaza

Israel Alba

Juan Pablo Vargas

Andrés Llinás

Óscar Vanegas

Ómar Bertel

Volantes

Dewar Victoria

Juan Camilo García

Juan Carlos Pereira

Klíver Moreno

Daniel Cataño

David M. Silva

Delanteros

Richard Celis

Édgar Guerra

Luis Carlos Ruiz

Diego Herazo

Yúber Quiñones

Jorge Rengifo

Alberto Gamero no se preocupa por las derrotas

Tras el compromiso en el estadio de Techo, el profesor Gamero fue claro y directo cuando se le tocó el tema de las dudas que empieza a dejar su equipo. "Hemos jugado los últimos tres partidos con tres grandes equipos (América (empatamos), Junior (perdimos) y La Equidad (perdimos). Pero esto no me da muestras de que el grupo viene en una descendente porque me parece que el equipo, propuso, lo intentó. Veo que el equipo siempre quiere, por perder un partido no voy a criticar a mis jugadores, hicieron un trabajo de desgaste, hay que seguir trabajando", dijo el samario ante la prensa.

Ahora se tiene la expectativa de que Millonarios tenga una buena presentación contra Santa Fe, en un partido que como clásico que es siempre se plantea friccionado y luchado, más si se tiene en cuenta que los 'cardenales' tienen la necesidad de seguir consolidándose en el grupo de los ocho mejores de la Liga II del fútbol colombiano.