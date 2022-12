“Santa Fe y Millonarios les debían este regalo a sus aficiones”: ‘Pecoso’ Castro

El entrenador manizaleño sabe lo que es dirigir a los equipos capitalinos, pues estuvo al frente de ambas instituciones. Señaló que en esta final, se siente un poco más identificado con el cuadro ‘embajador’.

Fernando Castro es el único entrenador en la historia del fútbol colombiano que ha estado presente en el clásico vallecaucano y capitalino, dirigiendo a los dos equipos más representativos de estas ciudades. Ha sido técnico de América, Cali, Santa Fe y Millonarios.

Publicidad

“Yo estoy muy agradecido porque el fútbol me ha puesto en lados que nunca me imaginé. Y la verdad es que me han tratado bien en donde he estado. También dirigí a Medellín, me faltó Nacional para estar en ambos lados en los clásicos más importantes del país”, le aseguró el ‘Pecoso’ a GolCaracol.com.

El entrenador de 68 años es un experimentado de nuestro fútbol y además de saber lo que es dirigir un clásico, también ha podido tener la fortuna de salir campeón. Lo hizo dos veces con el Deportivo Cali. Primero en 1996 y luego en 2015. Por eso, es una voz autorizada para hablar sobre la final de la Liga Águila-II.

Lea también: El paraguayo Roberto Ovelar es nuevo jugador de Millonarios

¿Cuál es su análisis de la final entre Santa Fe y Millonarios?

Publicidad

“Hicieron las cosas bien en estas finales. Hace muchos años no se veía que dos equipos como éstos lleguen a estas instancias, esperemos que haya un buen espectáculo”.

¿Con quién se identifica más?

Publicidad

“En partidos que he visto, me gusta mucho lo de Millos, es más ordenado y más táctico. Juega mucho al resultado, es un equipo que tiene oficio. Entiende perfectamente la forma de jugar de su técnico.

Pero Santa Fe en los últimos partidos ha dado una buena sorpresa, creo que hizo un buen campeonato, está rematando bien el torneo en estos últimos partidos. Yo no me atrevería a decir quién está por encima. Será un partido muy interesante el domingo”.

¿Cómo se vive los días previos a un clásico?

“Lo que yo siempre le he dicho a mis jugadores: lo primero es el respeto por la afición, y cuando uno entre a la cancha es porque se tiene que dar un espectáculo. Cuando estuve en los dos dije que hay que ganar el clásico para darle una alegría a la hinchada.

Publicidad

Me imagino que estos momentos ambos técnicos deben estar viendo los videos de cada uno. A lo mejor creo que no vamos a ver un gran espectáculo, en el primer partido se vio cómo será la serie”.

Vea acá: Así se mueve el mercado de jugadores en el fútbol colombiano

Publicidad

¿Juegan las estadísticas en esta clase de partidos?

“Es una final, se juega por un título, por ahí a mitad de campeonato no es un partido decisivo. Estos son partidos muy diferentes. Esto es un regalo que le dan los dos equipos a sus hinchas, hay que vivir el clásico en paz”.

¿Cuáles son sus recuerdos dirigiendo a Santa Fe y Millonarios?

“Lo que tengo que decir es algo muy claro. Cuando estuve en Santa Fe y Millonarios tuve un gran respeto por las instituciones y mucho más por las aficiones. Las cuales también tuvieron un gran respeto por mí. A pesar de haber salido de Santa Fe para Millonarios, nunca escuche un rechazo”.

Publicidad

¿Qué viene para su futuro?

“Quiero ir a una institución donde este feliz, en donde haya unión con todos. Hay que esperar, me han ofrecido tres equipos y no se ha dado la oportunidad. No hemos llegado a un acuerdo. Fueron dos equipos de Colombia y el Alajuelense de Costa Rica, pero la parte económica no me llamó la atención. Esperemos a ver qué pasa”.

Publicidad