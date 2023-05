Santa Fe y otro cambio radical que se vio en el banquillo en la goleada sobre Huila

Más allá de la buena noticia que significó para Santa Fe el triunfo 5-0 sobre Atlético Huila, el domingo pasado en la cancha del estadio El Campín, ya bajo la orientación del técnico interino Gerardo Bedoya; en las últimas horas se habló del equipo 'cardenal', tal y como lo hicieron en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Y en ese sentido, Javier Hernández Bonnet, nuestro director general, entregó algunos detalles de lo sucedido en el momento en el que se dio la salida del entrenador Harold Rivera y especialmente de algunos descargos hechos por los futbolistas, en una charla con los directivos de la institución bogotana.

"Lo que notamos fue que no estaba Agustín Julio en el banquillo del Santa Fe, en el partido contra Huila. Después de la derrota frente a Nacional se dio una reunión agitada en el camerino. Estoy en capacidad de contarles que en esa reunión los jugadores empezaron a soltarse y dijeron que se sentían en medio de una 'torre de babel', porque desde el banquillo se estaban hablando distintos idiomas. Resulta que Harold Rivera daba una charla técnica, con algunas tareas para ejecutar; después aparecía 'Chalo' Martínez y decía otras cosas; ahí aparecía Julio se levantaba a dar una instrucción. Y así los jugadores entraban en confusión", indicó Hernández Bonnet en primera instancia.

Pero el tema no quedó ahí, sino que siguió y complementó al decir que "los jugadores dieron a entender que no podía seguir jugando así, con tantos voceros. ¿No sé si lo de ayer frente al Huila es un reflejo de un solo idioma?. Por eso no estuvo Julio; Agustín Julio es un conocedor del fútbol, tiene que ser coherente en su lugar, coherente sobre la autioridad del DT, sea Harold Rivera o como se quiera llamar. El gerente deportivo no está para entrar en la parte táctica".

Cabe indicar que en la tareas de delegado en el partido del domingo anterior, estuvo Alexander Ochoa.

Ahora, gracias a la victoria contra los huilenses, Santa Fe quedó ubicado en la séptima posición de la tabla de la Liga I del fútbol colombiano y con 26 puntos tiene posibilidades latentes de estar en los cuadrangulares. Para esto el equipo del 'General' Bedoya deberá ir a buscar la victoria este miércoles 17 de mayo frente a Once Caldas, en Manizales. Gracias a la goleada, los 'cardenales' quedaron con una buena diferencia de goles con más 6.