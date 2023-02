Santa Fe y Unión Magdalena empataron 0-0, con penaltis errados de Wilson Morelo y polémicas del VAR

En una tarde especial para Independiente Santa Fe, enmarcada por la celebración de sus 82 años de historia y la despedida de Leandro Castellanos, quien triunfó con la camiseta 'cardenal', los dirigidos por Harold Rivera igualaron 0-0 con Unión Magdalena, en un compromiso que tuvo de todo, entre intervenciones del VAR, penaltis atajados, gol anulado y un expulsado.

Según las estadísticas y lo mostrado hasta el momento en las cinco jornadas disputadas en la liga del fútbol colombiano, el partido pintaba parejo, pues ambos se encontraban con cinco puntos, producto de una victoria, dos empates y una derrota. No obstante, los de la capital de Colombia le ganaban la posición a los samarios por mejor diferencia de gol.

En la soleada tarde capitalina, y ante cerca de 14 mil aficionados en El Campín, todo inició con el marco de la despedida del guardameta toledano, quien sumó sus últimos minutos como futbolista profesional. El golero disputó tres minutos y luego fue sustituido para ser ovacionado por la hinchada del conjunto 'cardenal', con la que logró celebrar seis títulos.

La primera parte del compromiso se estaba yendo sin grandes emociones, no obstante, todo cambió en los minutos de adición, cuando Juan Camilo Ángulo derribó dentro del área a Dairon Mosquera. El juez central, Jorge Duarte, no dudó ni un segundo y decretó pena máxima a favor de los locales. Ante la gran posibilidad de irse al descanso con la ventaja a su favor, Wilson Morelo se encargó del cobro, no obstante, el guardameta Ramiro Sánchez le ganó el duelo individual al delantero cordobés y ahogó el grito de gol de los hinchas cardenales.

Para la segunda parte, Harold Rivera la dio ingreso a Johjan Torres y a José Enamorado en busca de mejorar el volumen en ataque de su equipo. De este modo empezaron a llegar más opciones para los locales.

Al minuto 54 Wilson Morelo volvió a intentar abrir el marcador, pero sin fortuna; luego llegó un remate de media distancia de Enamorado que pasó rozando el travesaño del arco de los samarios; asimismo, unos minutos después llegó un gran cobro de pelota quieta de Fabián Sambueza que exigió a Ramiro Sánchez.

Pero al minuto 70 llegarían las polémicas. El juego se detuvo por intervención del VAR ante una posible falta de Alexander Mejía sobre Wilson Morelo. Luego de dos minutos de revisión, el juez central decretó que no era pena máxima, ya que la jugada se invalidó por fuera de juego.

Tan solo dos minutos de la reanudación del juego se dio una nueva intervención de la video asistencia arbitral, una vez más por una posible pena máxima a favor de Santa Fe, tras una mano del Unión Magdalena. La jugada tuvo que revisarse exhaustivamente y luego de tres minutos Jorge Duarte decretó otro penalti a favor de los locales.

En el intento de conseguir una revancha, Wilson Morelo se encargó nuevamente del cobro, pero desafortunadamente para él, en una tarde pare el olvido, Ramiro Sánchez volvió a ganarle el duelo individual y le atajó la pena máxima.

No obstante, habría otro ingrediente más para el suspenso del encuentro, pues en el remate Fabián Sambueza intentó vencer al guardameta del Unión Magdalena, el balón quedó en los pies de Morelo y el delantero cordobés marcó el gol. Cuando todo era euforia en el campo y las gradas de El Campín, la anotación fue invalidada por fuera de juego.

Las decisiones arbitrales despertaron el disgusto de Claudio Rodríguez, entrenador de los 'bananeros', quien recibió la tarjeta roja y tuvo que abandonar el encuentro en los minutos finales.

Finalmente y luego de más de 9 minutos de adición, el compromiso culminó 0-0, sumando así un nuevo empate para ambas escuadras, que llegaron a los seis puntos, en cinco partidos disputados. Provisionalmente Santa Fe llegó a la décima casilla y Unión Magdalena a la decimotercera.