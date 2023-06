Santiago Mele: "Estaré eternamente agradecido con Sebastián Viera; él me recomendó y habló de mí"

A los pocos minutos de ser oficializado por el Junior de Barranquilla como el nuevo refuerzo para los tres palos ‘rojiblancos’, Santiago Mele otorgó sus primeras palabras como jugador ‘tiburón’, en las que destacó la intervención de Sebastián Viera para que se pudiera dar su llegada, algo de lo que estará eternamente agradecido.

Así como lo manifestó en conferencia de prensa el mismo Mele, su llegada al conjunto de ‘curramba’ será en condición de préstamo desde Plaza Colonia, sin embargo, uno de los motivos que facilitaron el movimiento transaccional fue la intervención de Mario Sebastián, ex guardameta del conjunto barranquillero, que se despidió como ídolo y leyenda de la institución.

"Obviamente que hay muchos factores por los cuales uno toma un determinación de este tipo, Sebastián Viera es uno de ellos. A él lo conozco hace tiempo, ya lo tengo como referente, me habló muy bien del club y por cómo se desempeñó, le abrió las puertas a los guardametas uruguayos, ahora me toca a mí”, dijo Mele en su presentación como nuevo jugador ‘tiburón’.

Sumado a eso, confesó que fue su compatriota el que lo acercó al radar del club: “Viera me ha recomendado, ha hablado bien de mí y siempre estaré eternamente agradecido”.

Sebastián Viera, capitán y arquero del Junior de Barranquilla. Colprensa

De todas maneras, el 'charrúa' consideró que la vara está alta, por lo que dará su mejor esfuerzo para repetir y superar lo realizado por Viera, algo que noes fácil por todo lo hecho en el conjunto barranquillero: “Lógicamente que un legado de tanto tiempo y una historia tan ganadora no es tan fácil de replicar, tenemos puntos de contacto similares, pero yo soy Santiago Mele y vengo a escribir mi propia historia, mi propio camino, con la ilusión y ganas de contribuir al cien por ciento, para poner a Junior donde se merece”.

“Junior es un club grande y siempre quise estar en un club grande, que pelee títulos", complementó Mele, quien también se refirió al por qué no ha consolidado su carrera futbolista en el fútbol internacional, al ser cuestionado sobre el por qué su presente no está en el ‘Viejo Continente’: “Cada carrera es distinta, diferente y una decisión puede cambiar el rumbo de manera drástica, tuve buenas juveniles, pero hoy cambiaría muchas determinaciones del pasado, a veces lo más corto no es lo mejor”.

Con su llegada al ‘tiburón’, Junior ya suma el segundo fichaje en lo que va de este mercado de fichajes, sumada a la de Pablo Rojas, quien también fue oficializado por el conjunto ‘rojiblanco’, que ya se prepara de cara a lo que será el segundo semestre.