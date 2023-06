Santiago Mele: "Siempre quise estar en un equipo como Junior, que pelea campeonatos"

"Me convenció mucho todo, el accionar de Junior para manifestarme el interés, yo también conozco a Sebastián Viera hace mucho tiempo, me ha hablado mucho del club", esas fueron las palabras del arquero uruguayo Santiago Mele, quien arribó a la capital del Atlántico este domingo para presentar las respectivas pruebas médicas y de pasarlas, se convertirá en nuevo jugador del 'tiburón'.

Muy feliz y contento se mostró el golero 'charrúa' a su llegada a la 'Arenosa' tras un viaje bastante largo, ya que antes de hacer su parada final en Barranquilla pasó primero por Cartagena.

"Gracias a Dios me fue muy bien las veces que me tocó convenir. Ese fue el comentario con mi familia que desde ese entonces hay comentarios de gente de Junior, ese cariño se agradece e influye a la hora de decidir venir para acá. Ahora reciente compartí años con Yeison Gordillo, que me habló maravillas del club y la ciudad, entonces cerrado por todos lados y tengo muchas ganas de comenzar", agregó el guardameta en su charla con los medios de comunicación barranquilleros.

Igualmente Mele sostuvo que ya tuvo la oportunidad de dialogar con Hernán Darío 'Bolillo' Gómez: "Me manifestó el interés de hacer parte del equipo, me habló del club y la ciudad. Ansío saludarlo y juntarme a trabajar con él".

Por último, Santiago Mele se mostró consciente en Junior debe salir campeón y todo el protagonismo que tuvo su compatriota Sebastián Viera en el arco 'tiburón'. Espera estar a la altura del desafío y confía en que la historia de los goleros uruguayos en el Junior siga escribiéndose con letras doradas.

"El arco de Junior de por sí es de un grande continentalmente, ya es grande. Obviamente que lo que hizo 'Sebas' (Viera) enaltece mucho más lo que es representar a Uruguay y el arco de Junior. Eso es motivación, desafíos y tengo muchas ganas de asumirlo", afirmó el golero de 25 años.

Y sobre lo mismo complementó: "Soy consciente que Junior debe ser campeón, es lo que pide el hincha y lo que pide la gente, eso a mí me encanta, yo siempre quise estar en un equipo que pelee campeonatos, que juegue Libertadores, copas internacionales en cualquier nivel, a eso vengo a aspirar y ganar. Quiero contribuir para que Junior vuelva a estar en esos lugares".

Junior ya oficializó la llegada de Pablo Rojas y espera anunciar en las próximas horas, en caso de que pasen los exámenes médicos, a Emanuel Olivera y a Santiago Mele.