Santiago Mele y la suma de dinero que ganará por cada penalti atajado y arco en cero en el Junior

Santiago Mele ya se puso la camiseta del 'tiburón', la del Junior de Barranquilla. El arquero uruguayo usará la número 77 en su espalda, un dorsal extraño pero significativo. Lo cierto es que el golero 'charrúa' llegó más que motivado a la ciudad de Barranquilla y tiene como primer objetivo ganarse la titularidad en el pórtico 'rojiblanco'.

Mele, de 25 años, quiere seguir creciendo como futbolista, pero lo más importante es continuar fortaleciendo la parte humana. Santiago se ha descrito como una persona que le gusta ayudar en campañas benéficas a quien lo necesita y eso fue uno de los acuerdos a los que llegó con Junior en su firma de contrato, por cada logro alcanzado con el conjunto 'currambero' cierta cantidad de dinero irá destinada a distintas fundaciones.

Pero allí no para todo el compromiso por parte del golero uruguayo con las causas benéficas, debido a que en las últimas horas Mele y Christian Daes, CEO de la empresa Tecnoglass, una de las más importantes en la capital del Atlántico, llegaron a un acuerdo para percibir un dinero extra.

Según explicó el propio Daes, por cada arco en cerco que mantenga Mele, éste le dará una suma de cuatro millones de pesos y por cada penalti que ataje, el dinero aumentará a cuatro millones de pesos.

"Les tengo una buena noticia, acabamos de hacer un acuerdo, la Fundación Tecnoglass con Mele, para que no se deje meter ni un gol y tape muchos penaltis. Le vamos a dar 2 millones de pesos por cada arco que saque en cero y 4 millones por cada penalti tapado. Así que ya saben, ¡vamos con todo! ¡Este semestre tenemos que ser campeones!", dijo el empresario por medio de un video difundido en sus redes sociales y que sale acompañado por Mele.

Aquí el video del anuncio:

Con @MeleSantiago25 @JuniorClubSA @FunTecnoglass hicimos acuerdo para donar a la fundacion que escojan en BARRANQUILLA por penal tapado y partido con cero goles en contra. Y haremos lo mismo por goles anotados. Tenemos que salir campeones!!!! pic.twitter.com/y0LXWODE2v — Christian Daes (@ChrisDaes) June 30, 2023

Las palabras de Santiago Mele en su presentación con Junior:

"Vengo a préstamo por un año y obviamente que hay muchos factores por los cuales uno toma un determinación de este tipo, Sebastián Viera es uno de ellos. Me ha tocado compartir con Yeison Gordillo, quien también me habló maravillas de la ciudad, al final todas esas personas me aconsejaron me dijeron que no me iba a arrepentir. Ya veremos qué termina determinando el rumbo. Junior es un club grande y siempre quise estar en un club grande, que pelee títulos", dijo el guardameta uruguayo en conferencia de prensa hace unos días.