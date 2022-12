Santiago Montoya se ilusiona con Pinto: “Me siento espectacular, sabe utilizarme donde mejor rindo”

El ‘10’ de Millonarios está motivado con el periodo del entrenador santanderano después de haber sufrido una dura lesión que lo sacó de las canchas por más de nueve meses. “He hablado mucho con él desde que llegó”, le afirmó a GolCaracol.com.

Santiago Montoya, para muchos, es considerado una de los refuerzos de Millonarios para este 2019. Tras 13 partidos disputados en el primer semestre del año pasado, el antioqueño tuvo la desgracía de sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior.

Por eso, luego de más de ocho meses por fuera de las canchas, Montoya confía que este 2019, sea su año.

Especialmente con la llega de Jorge Luis Pinto a la dirección técnica del ‘embajador’. Pues sus primeros días bajos las ordenes del estratega santanderano, han sido para el mediocampista de 27 años, un aliciente para cumplir las metas que se propuso el día que se vistió de azul.

¿Cómo es su relación con Jorge Luis Pinto?

“Ha sido fundamental lo que el ‘profe’ me ha brindado. He hablado mucho con él desde que llegó, sabe que vengo de afrontar algo bastante complicado. Y pues la mejor forma de volver a mi gran nivel es teniendo minutos y él me los está brindando”.

¿Qué les pide Pinto?

“El orden táctico, la presión en el campo contrario nos la resalta día a día y la jerarquía que Millonarios debe mostrar en todos los partidos. Demos hacer que esa forma de juego se plasme en la Liga”.

Cerraron la pretemporada de gran manera…

“Hay que seguir así y respondiendo, mentalizándose que estamos en un gran club y que debemos tener un gran año”.

¿Qué cosas faltan por corregir?

“El profesor nos muestra muchos videos para mejorar las cosas. Trabajamos para ganar los partidos sin pasar apuros. Pero solo entrenando y sabiendo que tenemos puesta la camiseta de Millonarios, iremos consiguiendo los objetivos”.

¿Se ha sentido bien en la posición que viene jugando?

“Me siento espectacular. Yo soy un futbolista que siempre ha jugado en el mediocampo como ‘10’, estando libre; y él me la ha utilizado así, donde mejor rindo. Obviamente hay que coger más el ritmo del juego, pero eso se va a dar con los minutos”.