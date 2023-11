Santiago Moreno: "América tiene con qué estar en la final; como hincha esa siempre será la ilusión"

Previo al encuentro frente a Atlético Nacional, por la tercera jornada de los cuadrangulares finales, Santiago Moreno charló con Gol Caracol y analizó el presente de América de Cali, en el que ve amplias posibilidades de avanzar a la final y coronarse campeón de la Liga II-2023.

Y es que, desde su voz de experiencia como campeón con el cuadro ‘escarlata’, el joven extremo de 23 años vio con buenos ojos que en diciembre los dirigidos por Lucas González estén levantando la estrella 16. Eso sí, hay que empezar a ganar.

“Tenemos con qué llegar a la final, en esto del fútbol uno nunca sabe, viene y va, pero América tiene todo para poder clasificar; nos tienen ilusionados. Creo que todavía hay muchas posibilidades por todo lo que pueden dar y ahora esperar que se den los resultados”, indicó inicialmente Santiago Moreno en charla con Gol Caracol.

Recién llegado de los Estados Unidos tras culminar su temporada con el Portland Timbers, el vallecaucano lo primero que hizo fue visitar la sede del cuadro ‘escarlata’ y reencontrarse con antiguos compañeros, en los que tiene depositada la fe de volver a festejar en este fin de año, a pesar de que ha sufrido un poco estos cuadrangulares finales desde la tribuna.

Santiago Moreno, en la celebración del gol frente a Mineiro. AMERICA OFICIAL

“Del lado de hincha ando sufriendo siempre un poco, pues por los resultados no se están dando, pero en la parte futbolística estoy contento porque no se están ahorrando nada mis compañeros y así es el fútbol, yo he estado en ese lugar y es entendible todo lo que está pasando y más en esta etapa que todo mundo quiere ganar. Se debe esperar a que América llegue a la final, como hincha esa siempre va a ser la ilusión”, dijo Santiago Moreno.

*Otras declaraciones…

Su visita a la sede en Cascajal…

“Siempre es hermoso volver. Ahí todavía tengo algunos compañeros con los que compartí mucho, entonces pues siempre es hermoso volver, estar ahí, sentir el ambiente. Sentir ese ambiente en el Pascual Guerrero es toda una locura, se siente demasiado bien”.

Los partidos desde la tribuna…

“Eso es lo que a veces hablo con mi mamá cuando veo los partidos en las gradas, da esa sensación y ganas de uno de estar ahí, de meterse y jugar”.

Santiago Moreno en festejo de gol con Adrián Ramos. Colprensa.

Adrián Ramos…

“Cuando tuve la oportunidad de hablar con él, charlamos de cómo está la familia y todo eso. Siempre que hablo con él, siento que comparto un momento especial con, como con, no sé, como una persona y ejemplo a seguir”.