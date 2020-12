Santiago Moreno, el juvenil de América que iba a entrenar caminando y ahora va por el título de Liga

En este atípico año 2020, uno de los descubrimientos del elenco ‘escarlata’ es Santiago Moreno, un futbolista categoría 2000 que con gambetas y cambio de velocidad se ha ganado un puesto en la titular del entrenador Juan Cruz Real.

Por segundo año consecutivo y en defensa del título de Liga, América de Cali enfrentará este domingo a Independiente Santa Fe , por la ida de la final del fútbol colombiano, en el estadio Pascual Guerrero.

Moreno es un jugador delgado, de apenas 1,73 metros, ‘menudito’, pero talentoso y que ‘ha tenido que pasar las duras y las maduras’ para llegar a ser futbolista profesional. Fue padre a los 17 años. Su “reina” es la motivación para los logros que ha cosechado y es su impulso para llegar a Selección Colombia , su sueño anhelado.

Alcaldía de Cali dio a conocer medidas de seguridad para la final entre América y Santa Fe

GolCaracol.com contactó al talentoso caleño, quien se espera sea inicialista en la final con América de Cali. Esto contó de su carrera, del entrenador argentino y del partido contra los ‘cardenales’.

¿Cómo se encuentra usted de cara a la final?

“Estoy muy agradecido con el profe Juan Cruz Real porque me ha dado la confianza y la oportunidad. También con todos los entrenadores que he tenido en mi paso por América, que me han traído hasta acá. Realmente tengo mucho agradecimiento por él como técnico y por los experimentados como Adrián Ramos que me ha guiado, me ha hablado y me ha ayudado bastante”.

¿Cuál es su opinión de Juan Cruz Real?

“Él les ha dado mucha confianza a los jóvenes, todos hemos venido trabajando bien desde hace un tiempo y le demostramos a él nuestro nivel, fue algo que lo convenció. No soy el único que está agradecido con él, todos en el equipo tenemos una buena relación con él porque se ha llevado un proceso lindo”.

América vs. Santa Fe: boletas simbólicas, la innovadora idea de los caleños para la final

¿Qué pasa por la cabeza de un jugador joven como usted antes de la final?

“Soñaba con este momento hace mucho, no pensé que fuera a ser así como se está dando. Tengo una felicidad enorme. Espero hacer un buen papel, terminar bien lo que he venido haciendo, y lo más importante cerrar este año triunfando”.

¿Fue difícil ser padre a tan corta edad?

“Dios me dio una bendición gigante con mi hija que ya cumplió tres años y ahí vamos. Ella es una motivación enorme. Por fortuna he contado con el apoyo de mi mamá; yo tengo un amor gigante por estas dos mujeres”.

¿Recuerda algún momento complicado en el proceso al profesionalismo?

“Le agradezco mucho a Dios, porque si no hubiera sido así no sé qué hubiera sido de mí, me hubiera conformado con cualquier cosa, él me ha dado mucha fortaleza para llegar hasta acá. Yo recuerdo que mi mamá me acompañaba a los entrenos y nos tocaba caminar mucho, a veces ni almorzábamos o nos tocaba comer algo mientras caminábamos, muchas cosas, pero son cosas que recuerdo con mucho cariño. Esas son cosas lindas que quedan”.

América, sano y listo para recibir a Santa Fe: sin contagios de coronavirus tras realizar pruebas

¿Esos recuerdos lo emocionan para la final?

“Sí, mucho. Es una motivación extra. Recordar todo lo que uno ha sufrido y ha luchado, para que en 90 uno no lo de todo… No. Es una fuerza que uno tiene y que me va a hacer salir a ganar. Esos recuerdos hacen que uno se ilusione con más y con ganas de estar en un top alto para no caer en cosas que no son”.

¿Qué les dice Juan Cruz Real para enfrentar la final?

“Él hace mucho énfasis en lo que nos ha faltado, como en la finalización; él nos aprieta mucho en eso, o en la presión tras pérdida. Vamos a tratar de darle variedad a eso que nos pide para jugar contra Santa Fe, que también es un equipo complicado”.