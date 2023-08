Se agitan los fichajes en Junior: Damir Ceter no llega y se acercan dos figuras

Damir Ceter, que había generado expectativas en la afición del Junior de Barranquilla, finalmente no formará parte del plantel rojiblanco. El delantero llegó a la ciudad en compañía de su representante, con gran iulsión de regresar al fútbol colombiano, luego de un extendido paso por Italia, no firmará con el 'tiburón'.

Y es que, según confirmó 'El Heraldo', el atacante no logró pasara los exámenes médicos.

Si bien, desde territorio barranquillero sé previa que esto podría pasar, ya que el futbolista de 25 años tuvo una temporada marcada por cinco lesiones, y en la que además no logró marcar ningún gol, en el Bari de Italia.

Eso sí, la noticia dejó un sabor agridulce en el entorno del Junior, pues el equipo tenía la esperanza de contar con el delantero en sus filas, y así poder seguir sumando hombres para intentar revertir el presente adverso que atraviesa el conjunto de 'La Arenosa'.

Pero debido a la rigurosidad y exigencia que el club ha adoptado con respecto a los exámenes médicos, se ha tomado la decisión de no incluir al jugador en el plantel. Así como ha sucedido en casos anteriores, como fueron los casos recientes de Jesús Hernández, Marlon Torres, Germán Gutiérrez y Rafael Pérez.

El entrenador del Junior, Hernán Darío Gómez, en una rueda de prensa posterior al empate 1-1 ante Bucaramanga, fue cuestionado sobre la posible incorporación de Ceter. El 'Bolillo' confirmó que el club es muy riguroso en ese aspecto debido a situaciones previas y, en este caso, la negativa del delantero para superar los exámenes médicos ha llevado a la decisión de no contar con él en el equipo.

De este modo, el conjunto 'tiburón' sigue blindándose de futuras complicaciones y asegurar que el equipo cuente con jugadores en óptimas condiciones físicas y médicas.

Así las cosas, DamirCeter no formará parte del Junior de Barranquilla en esta oportunidad. Sin embargo, el club continuará trabajando en la conformación de su plantilla para afrontar los desafíos que se avecinan en la temporada, con el objetivo de seguir siendo un equipo competitivo y exitoso en el fútbol colombiano.

Y es así como desde territorio barranquillero informan que ya tendrían arreglado el fichaje de dos estelares refuerzos, Deiber Caicedo y José Enamorado, según informó el entrenador del Junior.

“Don Fuad me dijo qué jugadores quiere, pero no se puede traer a todo el mundo. No sé si ya arregló a Caicedo y Enamorado. Solo vienen dos que juegan por las bandas, Caicedo y Enamorado. Esta semana estos dos jugadores deben hacer exámenes médicos esta semana”, comentó Hernán Darío Gómez, en rueda de prensa tras el partido frente al Bucaramanga.