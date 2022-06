Se calienta Nacional vs. Junior: "Ojalá hablemos de fútbol, no de árbitros", dijo Juan Cruz Real

En la Liga I 2022 del fútbol colombiano se viene la última fecha de la fase de cuadrangulares y en la que quedarán definidos los clasificados a la final del campeonato. En el caso del grupo A, será el partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla el que entregue el cupo. Los verdes son líderes con 9 puntos, mientras que los rojiblancos son segundos con 8 unidades. Un triunfo o un empate le da el paso a los antioqueños, y a los barranquilleros solamente les sirve el triunfo.

Este lunes habló en rueda de prensa Juan Cruz Real, técnico de Junior, y fue reiterativo, como en anteriores oportunidades, en referirse al cuerpo arbitral que sea designado para la visita al estadio Atanasio Girardot, de Medellín.

Publicidad

"A mí me preocupa el tema del árbitro, lo dije antes. Frente a Millonarios me pareció injusta la expulsión (de Fabián Viáfara). Vamos a jugar de visitante, con un estadio lleno, entonces allá no quiero que nos den, pero tampoco que nos quiten", expresó el entrenador argentino en su contacto con los periodistas.

Cruz Real no se quedó ahí, sino que siguió con su argumentación con respecto al mismo tema y en la previa del partido crucial en este primer semestre del año. "Esperamos que el VAR funcione como debe ser, que los árbitros no sientan la presión de la localía. Queremos que al terminar el partido, podamos hablar solamente de fútbol y no de árbitros".

En Junior ya comenzaron a preparar el partido contra los de Hernán Darío 'el Arriero' Herrera y así se reportaron novedades con relación a la plantilla. Y es que se recuperaron el lateral Gabriel Fuentes y el volante Freddy Hinestroza, quienes han sido hombres clave durante el último tiempo en el elenco juniorista.

Tras el entrenamiento de este martes, la nómina designada por el profesor Cruz Real realizará su viaje a la ciudad de Medellín, en donde se jugará una auténtica final. Junior viene motivado, luego del triunfo 1-0 sobre Bucaramanga, gracias a un gol de Miguel Ángel Borja.