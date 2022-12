Se cayó la llegada de Jefferson Duque a Junior tras no pasar los exámenes médicos

El jugador antioqueño no se presentó a la segunda parte de las revisiones.

Desde Barranquilla informan que el delantero Jefferson Duque no habría pasado los exámenes médicos con el cuadro ‘tiburón’.

El martes pasado, Antonio Char, presidente de Atlético Junior, anunciaba las contrataciones de Vladimir Hernández, Jefferson Duque y el peruano Alberto Rodríguez. El delantero antioqueño, quien jugó todo el 2017 con Cali, tenia previsto firmar su contrato este miércoles, pero esto nunca sucedió.

Según el diario ‘El Heraldo’, Duque se presentó en horas de la mañana a la primera parte de los exámenes médicos y fue hasta la tarde cuando comenzó el hermetismo entre el jugador, su representante Carlos Calero y delegados del Junior.

Duque jamás salió de su hotel para la cita y la preocupación entre las partes era notable. Los medios de comunicación que estaban esperando anunciar la oficialización de su fichaje se quedaron esperando declaraciones y extraoficialmente se conoció que el delantero no pasó los primeros exámenes médicos.

No sería el primer caso de estos en el cuadro ‘tiburón’. Hace seis meses Alejandro Bernal y Luis Tipton no pasaron los exámenes. Y todo parece indicar que Duque no se vestirá con la camiseta rojiblanca.

