Se confirmó el interés del Junior por el delantero Luis Carlos Ruiz

El mismo gerente deportivo del Atlético Nacional, Víctor Marulanda, reveló que el conjunto ‘tiburón’ pretende volver a contar con los servicios del jugador samario.

Luego de que no se diera la contratación de Jefferson Duque, quien no superó los exámenes médicos, el Junior sigue en la búsqueda de un delantero de área para reforzar el ataque de la escuadra que ahora dirige Alexis Mendoza.

“Hay una posibilidad, pero eso hay que preguntárselo a Junior directamente porque nosotros no hablamos de esos negocios. Hay un gusto, que se cierre o no se cierre, no sé eso es más para Junior. Yo cuando estoy negociando no hablo de nada, ni doy nombres por eso le digo que se le pregunte a Junior”, reveló Marulanda al ser preguntado por el diario ‘El Heraldo’.

Luis Carlos Ruiz, de 31 años y quien militó para el equipo ‘tiburón’ entre 2009 y 2014, no estaría en los planes del nuevo técnico del Nacional, el argentino Jorge Almirón.

De confirmarse lo del nacido en Santa Marta, sería el séptimo jugador en salir de los ‘verdolagas’, tras Franco Armani, Ezequiel Palomeque, Edwin Valencia, Rodin Quiñonez, Arley Rodríguez y Camilo Vargas.