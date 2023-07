Se conoce explosivo audio de Jorge Luis Pinto donde arremete contra los directivos del Cali

Las últimas semanas en el Deportivo Cali han sido bastante movidas, arribó al plantel el delantero soledeño Luis 'Chino' Sandoval y previo a ello se confirmó la salida de Jorge Luis Pinto de la dirección técnica. Ahora se suma el tema de la petición por parte del Ministerio del Deporte para que se acoja urgente a la ley de reorganización empresarial.

Lo cierto es que en las últimas horas se hicieron virales una declaraciones de Pinto en las que el director técnico de 70 años arremete con toda contra las directivas del conjunto 'azucarero'. El que salvó fue el presidente de la institución 'verdiblanca', Luis Fernando Mena.

"La vida es de principios y valores, en los últimos años de mi vida no perderé los valores que he defendido a muerte toda mi vida, me voy, no hay nada más qué hablar, me duele por el presidente Mena porque está en medio de una gente terrible, échenle ayuda al presidente, va a quedar muy solo, está en medio de unos tráfugas, es un gran hombre, un señor, qué barbaridad esto, santísima virgen", se escucha en el audio que fue compartido por 'Zona Libre de Humo' en sus redes sociales oficiales.

#ZonaLibreDeHumo 🚨 En un audio que hemos sido autorizados para publicar el profe @JorgeLPintoA señalo de "gente terrible" y "trafugas complejos" a algunos directivos de @AsoDeporCali. pic.twitter.com/at4i1BhS1n — #ZonaLibreDeHumo (@ZonaLibreDeHumo) July 12, 2023

La obligación del Deportivo Cali para este segundo semestre del 2023 es de afrontar el campeonato doméstico de gran manera para alejarse de la zona de descenso y mejorar su imagen, que en el último tiempo no ha sido la mejor. La crisis de resultados en el tema deportivo e institucional y a eso se le suma lo del tema de no figurar.

Qué dijo Jorge Luis Pinto en su comunicado tras presentar su renuncia al Cali como DT

"Con profundo compromiso, profesionalismo, entrega y pasión, acepté el desafío de liderar al equipo y trabajar junto a ustedes para superar la difícil situación deportiva que atraviesa el club.

Mi intención siempre fue aportar lo mejor de mí de manera desinteresada. Sin embargo, debido a circunstancias y a la imposibilidad de compartir decisiones que no están alineadas con mis principios y valores, me veo obligado a tomar esta decisión en contra de mi voluntad y sentimiento. Siempre estaré agradecido con todos los directivos, especialmente con el presidente Mena, por confiar y creer en mí", se leyó en su carta en sus redes sociales oficiales.

Pinto Afanador se había unido al Deportivo Cali en la segunda parte del 2022, fue anunciado por el club 'azucarero' el pasado 1 de octubre del año pasado.