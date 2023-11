Se definen los últimos clasificados del fútbol colombiano: cinco equipos lucharán por dos cupos

Junior, que se enfrenta al Atlético Huila, y Deportivo Cali, que visita al Boyacá Chicó, intentarán este martes conservar su puesto entre los ocho equipos que pasan a disputar los cuadrangulares semifinales de la Liga del fútbol colombiano colombiano.

En el cierre del Torneo Finalización los que intentan destronarlos son Alianza Petrolera y Deportivo Pasto, que ocupan las casillas novena y décima y que conservan posibilidades de avanzar pero que además de ganar, dependen de otros resultados.

Águilas Doradas (41), América de Cali (37), Independiente Medellín (36), Deportes Tolima (34), Atlético Nacional (33) y Millonarios (30), tienen asegurado su boleto a las semifinales sin importar los resultados de la fecha de cierre. Incluso si pierden estarán en la instancia siguiente.

Para Junior, que tiene 27 enteros, y Deportivo Cali, también con 27 unidades, no importa si sus jugadores estrellas están o no disponibles. Lo que cuenta es ganar.

El once Tiburón, que echó mano en los últimos meses de Arturo Reyes tras la salida de Hernán Darío Gómez, enfrenta al eliminado Atlético Huila.

Los huilenses van sin afán porque tienen en marcha estructurar un equipo a largo plazo. Junior es otra cosa; sus dueños manejan el equipo con una boyante chequera y lo que buscan son títulos y llegar a competiciones internacionales como las copas Sudamericanas y la Libertadores.

Junior celebra - Foto: Colprensa

Y eso lo logran siempre y cuando ganen el torneo doméstico, lo que no ocurre desde 2019. Los técnicos que no obtengan títulos son despedidos, como ocurrió con "Bolillo" Gómez, el más reciente.

Para salvar la papeleta, el único camino que le queda a Junior es ganarle al Huila. Eso le permite mantener la casilla porque llega a 30 puntos. Un empate les sirve pero dependerá de otros resultados para mantener su puesto.

Al Deportivo Cali le pasa lo mismo. Solo le sirve ganar ante el Boyacá Chicó, ya eliminado, que será el juez para los dirigidos por Jaime de la Pava.

Además de lo futbolístico este juego tiene el adicional de la denuncia que hizo Boyacá Chicó, que alertó que varios jugadores habían recibido sobornos para dejarse ganar del Cali.

Los Azucareros reaccionaron y en un comunicado dijeron que de "se presenten inmediatamente las pruebas que soporten los hechos denunciados ante las autoridades correspondientes con el fin de identificar a los responsables y de no dejar pasar por alto la gravedad de lo denunciado por el club ajedrezado, pues de lo contrario serán hechos sin fundamentos malintencionados que empañan el espectáculo deportivo".

Los que amenazan las casillas del Deportivo Cali y del Junior son Alianza Petrolera (25) y Deportivo Pasto (24), y ya más atrás Santa Fe, pero con menos chances.

Petrolera recibe al Deportivo Pereira y para quedarse con el cupo debe ganar y esperar a que el Deportivo Cali pierda o con Boyacá Chicó.

Deportivo Pasto, con 24, tiene una lejana posibilidad. Necesita ganarle a Envigado por cinco goles y que Deportivo Cali pierda.

Partidos de la fecha 20 de la Liga BetPlay 2023-II:

7 de noviembre

Envigado vs Deportivo Pasto (7:30 p.m.)

Boyacá Chicó vs Deportivo Cali (7:30 p.m.)

Independiente Santa vs Once Caldas (7:30 p.m.)

Alianza Petrolera vs Deportivo Pereira (7:30 p.m.)

Junior vs Atlético Huila (7:30 p.m.)

8 de noviembre

Jaguares vs Águilas Doradas (7:30 p.m.)

La Equidad vs Millonarios (7:30 p.m.)

América de Cali vs Atlético Bucaramanga (7:30 p.m.)

Atlético Nacional vs Deportes Tolima (7:30 p.m.)

Unión Magdalena vs Independiente Medellín (7:30 p.m.)