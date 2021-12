Se despide un campeón de la estrella 15: Felipe Banguero le dijo adiós a Millonarios

Millonarios solo ha oficializado a Álvaro Montero, de resto solo se escuchan salidas del plantel profesional. En esta ocasión la de un jugador que dejó huella siendo campeón.

Felipe Banguero comenzará una nueva etapa en Once Caldas, pero antes de ponerse la del ‘blanco blanco’, decidió dejar unas emotivas palabras para todos en el equipo ‘embajador’.

“Hoy quiero despedirme de una gran institución que me dio la oportunidad de crecer como persona y como profesional. Quiero darle las gracias a todo el personal de utilería, departamento médico, directivos y a todos los cuerpos técnicos de los que hice parte; la hinchada que siempre me apoyó y que en todo momento me brindó su cariño y respaldo”, escribió de entrada en su cuenta de Instagram.

Banguero compartió varias fotos de su paso por Millonarios, entre esas con el trofeo de la liga colombiana 2017-II y la de la Superliga 2018.

“Ha llegado el final pero me voy feliz de haber logrado títulos y grandes objetivos tanto grupales como individuales. SIMPLEMENTE GRACIAS MILLONARIOS”, concluyó.

Felipe Banguero estuvo desde el 2017 hasta la fecha, cinco años en los que disputó 118 partidos y se quedó con dos títulos