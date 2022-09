¿Se dieron encontrones entre Mayer Candelo y Teófilo Gutiérrez en el Cali? el DT respondió

La semana anterior se presentó la salida del cuerpo técnico del Cali del profesor Mayer Candelo y de su grupo de colaboradores, después de que no se obtuvieran los resultados esperados en la Liga II 2022 del fútbol colombiano, en la que los verdes del Valle del Cauca son coleros con 8 puntos, después de catorce fechas jugadas.

Durante el tiempo en el que estuvo el entrenador vallecaucano al frente del Cali se tejieron muchas versiones, que indicaron que él había tenido desencuentros y fuertes discusiones con Teófilo Gutiérrez, el jugador más experimentado de la nómina del mencionado club, que pasa por duros momentos en los deportivo y en lo institucional.

En una entrevista que le concedió a 'Dinas Sports', Mayer Candelo abordó ese espinoso tema y comentó que "me toca corregir, que me toca exigir es diferente a que haya diferencias. Que por momentos su comportamiento no fue el mejor y que yo no le quité las chances de jugar, sino que fueron las expulsiones o el rendimiento, donde hubo partidos donde no estuvo. Yo sí tengo que dar fe, que no hubo diferencias con ningún jugador, menos con él".

Hay que recordar que en el partido entre Cali y Cortuluá, celebrado el pasado 21 de septiembre en el estadio Doce de Octubre, se preentaron desmanes de parte de un grupo de aficionados de los verdiblancos irrumpieron de manera violenta en el terreno de juego e intentaron agredir a Mayer Candelo y a 'Teo' Gutiérrez. Además de eso, le quitaron todo el uniformes a Fabry Castro, quien quedó en ropa interior y golpeado.

Con respecto a esa situación, Candelo indicó que "eso se ve más lo planeado que fue esto, lo estudiado para que llegara el momento. Si hubiera sido algo natural, de la invasión a la cancha, habría entrado un llamado hincha con un cuchillo a darle a alguno, con una piedra o un palo. Si algo tengo que dar fe es que a ninguno agredieron”.

Para finalizar el entrenador nacido en Cali y de 45 años se refirió a los agentes externos que afectan toda la labor del Cali. "Deseamos solo que haya más unión entre las fuerzas que son la junta directiva, entre los que están por fuera que la manejan por debajo haciendo daño. Hay unos adentro y otros afuera que hacen daño, todo lo planean".

Como sucesor de Mayer Candelo fue nombrado de manera interina, Sergio 'Checho' Angulo, quien comenzó su era con una derrota por un marcador 1-2 en contra frente a La Equidad, en el estadio de Palmaseca.