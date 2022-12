Se inician los cuartos de final de la Liga Águila con un favorito y siete pretendientes

Nacional arranca con el respaldo de los números que alcanzó en la fase regular. Este miércoles, tres juegos: Jaguares vs. Nacional, América vs. Pasto y Bucaramanga vs. Millonarios.

Este miércoles arrancan los cuartos de final de la Liga Águila, con un claro favorito y siete pretendientes. Nacional parte con una ventaja añadida debido a la fase regular que hizo (49 puntos), a la nómina que tiene y a su reciente pasado con títulos y reconocimiento internacional. Entre tanto, Medellín, Pasto, Millonarios, Jaguares, América, Cali y Bucaramanga juegan por quitarle el favoritismo en la cancha.

Los dos primeros clubes en entrar en escena serán Jaguares vs. Nacional. El juego ha generado una inmensa expectativa en Montería, no sólo en lo deportivo sino en lo económico. El conjunto cordobés dispuso de cerca de 3.700 boletas para la venta, con las que pretende superar una recaudación de más de 100 millones de pesos . Por el lado del visitante, el DT Reinaldo Rueda llegará al duelo con las bajas de Andrés Ibargüen (golpe en el tobillo derecho), y Jhon Edison Mosquera y Alexis Henríquez (acumulación de tarjetas amarillas).

Sobre las 6:00 p.m. será el turno de América y Pasto. El conjunto vallecaucano no contará con el apoyo de sus hinchas debido a los hechos de violencia entre sus aficionados y los de Cali en el pasado clásico por la Copa Colombia, y que hicieron que el Estadio Pascual Guerrero fuera castigado con las puertas cerradas.

Los pastusos, que vienen de caer con Junior de local 1-2, presentan unas credenciales de cinco triunfos como visitantes en este torneo, una cifra que los empuja a soñar con una victoria o, mínimo, un empate, y cerrar en su estadio la llave.

El último juego de este miércoles (8:00 p.m.) será entre Bucaramanga y Millonarios. Los santandereanos llegan con aire en la camiseta debido a la forma en la que alcanzaron la clasificación, al imponerse en su estadio 1-0 sobre América. Precisamente, en el Estadio Álvaro Gómez Hurtado, reciben a los bogotanos, que llegan con el antecedente reciente de sacar un empate en su visita a Cali. Ambos clubes están respaldados por la fecha anterior.

La primera vuelta de los cuartos de final se cerrará este jueves, con el juego entre Cali y Medellín (6:00 p.m.).

