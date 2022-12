Se le van los goles al Cúcuta: Carmelo Valencia no continuará, debido a asuntos extradeportivos

El delantero en sus redes sociales de manera emotiva se despidió del cuadro ‘motilón’ luego de cinco meses. ‘Tutunendo’ a sus 35 años mostró que aún sigue vigente en el fútbol colombiano luego de marcar 10 goles en 25 partidos jugados.

Tras cinco meses en el Cúcuta Deportivo y lograr un semestre goleador con el equipo nortesantandereano, Carmelo Valencia no continuará en el cuadro ‘motilón’, debido a asuntos ajenos al fútbol.

El delantero de 35 años abandonará las filas del club de la frontera, en donde volvió a retomar nivel en el fútbol colombiano luego de marcar 10 goles en 25 partidos. Fue el cuarto delantero con más goles en este semestre por detrás de Germán Cano, Michael Rangel y Juan Ignacio Dinenno.

‘Tutunendo’ en sus redes sociales aprovechó para despedirse de manera emotiva del club y se mostró agradecido con el Cúcuta y sus compañeros en el equipo, por haberle abierto las puertas durante este semestre.

“Quiero agradecerle al Cúcuta por haberme abierto a las puertas, agradecerles a los hinchas por el cariño que me brindaron durante casi cinco meses vividos en el club. Agradecerle a cada a uno de mis compañeros y cuerpo técnico porque me ayudaron a crecer en todos los aspectos, hoy me despido de una manera triste porque me sentí como en mi casa de la cual nunca quise irme. Solo me queda decirles gracias y éxitos para lo que se viene, siempre estarán en mi corazón” finalizó el jugador.

Hasta el momento el club no se ha pronunciado sobre la salida del delantero y aún no se sabe si seguirá jugando en Colombia o si continuará su carrera en otro país.