Se rompió una marca para mal en el fútbol colombiano: se hicieron 'pasito' y solo hubo ocho goles

El fútbol colombiano en 2021 comenzó parejo, pero también llevó a que se rompiera una marca mala, algo que pasó en la jornada 4 que finalizó este miércoles.

Medellín y Millonarios, se esperaba más de ustedes: 0-0 y más ruido que fútbol en el Atanasio

Según datos del periodista Luis Arturo Henao, “es la peor fecha en goles en los torneos cortos, con 8 en 9 juegos (11 de 18 equipos no marcaron gol)”.

Además, el comunicador señaló que la anterior marca que había, se registró en 2011, 2012 y 2014, cuando solamente se habían anotado 10 tantos en una jornada del fútbol colombiano.

Y es que en la fecha 4 del actual campeonato de nuestro país hubo cuatro empates sin goles: Pasto vs Nacional, América vs Bucaramanga, Tolima vs Pereira y Medellín vs Millonarios.

Así jugarán el fin de semana los futbolistas base y los del microciclo de Selección Colombia

Publicidad

A eso se le suma que Chicó, Junior y Patriotas perdieron sus respectivos partidos y no anotaron.

El encuentro que más goles tuvo en la jornada 4 del fútbol colombiano, fue en la victoria 2-1 de Águilas Doradas sobre Alianza Petrolera.