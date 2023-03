¿Se va Arturo Reyes de Junior? "No es una decisión mía, yo siento al grupo bien"

Luego del golpe de quedar eliminado de la Copa Sudamericana, Junior no levantó cabeza y este domingo perdió 1-2 frente a Envigado en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El 'tiburón' sufrió de nuevo por la falta de definición y se llevó una dura derrota que el técnico Arturo Reyes reseñó posteriormente en rueda de prensa.

En primera instancia, el DT del conjunto 'currambero' dejó en claro que no piensa marcharse por su cuenta del equipo: "En cuanto a la continuidad, eso es una decisión que toman los directivos, yo estoy trabajando, me siento con fuerzas para hacerlo y espero poderlorevertir".

A Reyes le siguieron insistiendo sobre su salida y no dudo en dejarlo en claro una vez más: "No es una decisión mía, yo cada vez que voy a los entrenamientos veo al grupo y lo siento con ganas, tratando de revertir la situación, pero el resultado no ha aparecido todavía, pero creo que hay un buen grupo de jugadores y podemos sacar esto adelante".

Otras declaraciones de Arturo Reyes:

Publicidad

*Análisis sobre la derrota

"En este juego en comparación con el partido contra Tolima hubo seis jugadores que no empezaron. Después de un viaje tan largo, saliendo casi a las 10 de la mañana y llegando a las 7 de la noche a Barranquilla, con el desgaste que hubo por el tipo de cancha hoy tocaba tratar de darle fuerza al equipo con variantes, con jugadores que pensábamos nosotros nos podían dar el juego aquí en condición de local. El primer tiempo fue bueno para nosotros y desafortunadamente lo que ha pasado en la mayoría de partidos que tenemos poca efectividad no marcamos goles y es difícil poder ganar partidos así".

*Qué decirle a las directivas y a la hinchada

"El mensaje es que queremos revertir la situación, tenemos un partido el próximo fin de semana que queremos ganarlo y que el equipo sabe que va a ser una final y que lo vamos a ganar".

*Cómo cambiar este mal momento del equipo

"Nosotros queremos revertir esta situación que ha sido fea, incómoda y estamos muy apenados tanto cuerpo técnico como jugadores, pero yo mientras vea a mi futbolistas cómo se entrenan y las ganas que tienen de sacar esto adelante seguiré aquí. Los entrenadores siempre somos positivos y creemos que podemos sacar estos tres puntos contra Santa Fe, que es un rival difícil, pero se puede ganar, tenemos ese deseo y las ganas".