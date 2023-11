¿Se va Hugo Rodallega de Santa Fe? Acá las palabras del goleador

Hugo Rodallega se 'destapó' y habló de varias circunstancias que vivió esta temporada en Santa Fe, equipo en el cual está actualmente. El artillero del cuadro 'rojo' no se quedó con nada y aclaró cómo se han vividos estos últimos en días en el cuadro 'cardenal'.

El caleño entregó declaraciones al medio deportivo 'Zona Libre de Humo', donde aclaró que no se irá del club en los próximos días, ante las especulaciones que surgieron. "Yo lo único que hice anoche fue darle un mensaje de despedida a Viáfara, pero no tiene nada que ver con que me estoy despidiendo del club, yo tengo contrato hasta el 2024", sentenció el futbolista.

No obstante, mostró su molestia por haber quedado eliminado tan rápido de los torneos en los cuales el cuadro 'cardenal' estuvo, como por ejemplo la liga local. "Yo vine a Santa Fe con la expectativa de competir en alto nivel y estar en las finales, yo estoy muy molesto conmigo mismo y con mis compañeros por el año que hemos vivido, 2 torneos donde no clasificamos y eso es fracasar", dijo el goleador colombiano.

Tras de eso, no solo se quedó ahí, sino que fue más allá. "Yo tengo buena relación con Méndez (presidente de Santa Fe), he sido directo con él y la próxima semana tengo una reunión para saber cual es el proyecto para 2024, él sabe cual es la inconformidad que tengo, quiero competir y meterme a finales", comentó Hugo Rodallega.

Relación con Huber Bodhert

El deportista 'cafetero' fue en claro en lo sucedido con el entrenador y dijo que no fue una de las causas de la salida prematura de Santa Fe en la Liga II-2023. "Las cosas que dijo Bodhert molestaron al grupo pero todo se arregló, lo comprendimos, pero se le manifestó el disgusto por parte del grupo, pero eso no tuvo nada que ver en la eliminación".

Hubert Bodhert, exentrenador de Independiente Santa Fe. Foto: Colprensa

*Otras declaraciones

¿Futuro en otro equipo?

"Yo no le cierro la puerta a nadie, amo a mi ciudad, ya veremos que pasa más adelante, por ahora me debo a Santa Fe".

Sus candidatos para la estrella 'de navidad'

"Hay 4 equipos demasiado fuertes para la final, pero hay 3 que estarán en la final, Águilas, América y Millonarios"