No, gracias.

Se va un ídolo: Once Caldas informó que Juan Carlos Henao no seguirá vinculado al club Sacaron a un ídolo del club: Once Caldas despidió al exarquero Juan Carlos Henao. El equipo de Manizales terminó el vínculo que tenía el exfutbolista, quien se desempeñaba como el preparador de guardametas en el elenco ‘Blanco Blanco’.